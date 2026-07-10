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Nino Duit

Traducido por

¡Se ha publicado una declaración explosiva! La polémica en torno al defensa belga se recrudece antes del partido de cuartos de final del Mundial contra España

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Z. Debast

Bélgica no podrá contar con el defensa Zeno Debast en los cuartos de final del Mundial contra España, por decisión de su club, el Sporting de Lisboa.

Debast era titular como defensa central en la selección belga. Poco antes del Mundial, el jugador de 22 años se lesionó el músculo flexor de la pierna en un partido con el Sporting de Lisboa. Pese a la lesión, el seleccionador Rudi García lo incluyó en la plantilla del torneo, confiando en su recuperación.

  • Debast se perdió los cuatro primeros partidos. A finales de junio volvió a entrenar con el equipo y entró en la convocatoria para los octavos de final contra Estados Unidos (4-1). En Bélgica nació la esperanza de verle en los cuartos contra España el viernes a las 21:00, pero su club vetó su participación.

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  • La Federación Belga rechaza la valoración del Sporting

    Según un comunicado al que han accedido The Athletic y medios belgas, la federación afirma: «Zeno Debast no estará disponible para los cuartos de final. Su club, el Sporting CP, le ha informado de que, desde el punto de vista médico, no se le considera apto para jugar. Esta valoración difiere de la del equipo médico de los Red Devils, así como de las instancias médicas y de seguros de la FIFA».

    Es un caso curioso, pues la decisión final sobre las alineaciones suele corresponder al cuerpo técnico y al departamento médico de la federación. Contra España, Nathan Ngoy y Brandon Mechele probablemente volverán a ser titulares en la defensa central.

    Antes del partido en Los Ángeles habrá otra reunión entre club y federación para definir el procedimiento en caso de clasificación. Si Bélgica vence a España, se medirá a Francia en semifinales.

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