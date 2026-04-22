Por eso, la excapitana de la selección alemana advierte al sector femenino de que no imite en exceso a sus colegas masculinos en su desarrollo profesional.
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«Se ha perdido el amor por el deporte»: una jugadora de la selección nacional advierte sobre el fútbol masculino como modelo a seguir
«A menudo solo se habla de cláusulas de rescisión y salarios exorbitantes. En el fútbol femenino no debemos caer en esa trampa», declaró la jugadora de 35 años a la revista 11 Freunde.
Popp añade: «¿Tengo que hacerme multimillonaria con el fútbol?». Cada cual debería preguntarse «cuál es la verdadera importancia del deporte», afirma la jugadora del Wolfsburgo, que este verano fichará por el Borussia Dortmund de tercera división.
Popp analiza con ojo crítico la evolución de la selección alemana
No obstante, Popp exige que los salarios de las jugadoras se ajusten a «los estándares profesionales». «No se trata de una cifra concreta, sino de que las chicas de las dos primeras divisiones ganen al menos lo suficiente como para poder concentrarse plenamente en el fútbol y rendir al cien por cien», afirmó Popp.
La exjugadora internacional critica la evolución de la selección alemana. «En los últimos años nos hemos replegado demasiado en las virtudes tradicionales», explicó Popp, y añadió que la selección nacional no ha ofrecido últimamente «un fútbol bonito y de alta calidad». Los clubes y la federación deberían «colaborar más estrechamente y fomentar e intensificar la formación de las nuevas generaciones. Entonces la selección nacional volvería a jugar un mejor fútbol», afirmó Popp.