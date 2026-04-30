¿Se ha esfumado el sueño del fichaje de Elliot Anderson por el Manchester United? Sale a la luz la razón principal por la que los «Diablos Rojos» renunciarán al centrocampista inglés valorado en 120 millones de libras

El Forest justifica su alta valoración recordando los 115 millones de libras que el Chelsea pagó por Moisés Caicedo, precedente para jóvenes centrocampistas de élite. Consideran a Anderson un activo clave, con contrato hasta 2029 y llamado a brillar en la próxima Copa del Mundo con Inglaterra. Esa postura ha llevado al United a descartar otros objetivos que ya negociaban con el City, pues el equipo de Old Trafford prioriza jugadores que se ajusten a sus planes financieros y tácticos revisados.