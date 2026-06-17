Ante la elevada valoración que el 1. FC Köln hace de El Mala, el Borussia Dortmund busca fórmulas creativas. La propuesta incluiría un pago fijo de 30 millones de euros, más otros cinco millones en variables por objetivos. Para seducir al club de Colonia, el Dortmund añadiría una participación en una futura venta.

Para acercarse a las pretensiones del Colonia, el BVB podría ceder dos jugadores, entre ellos el lateral izquierdo Kabar.