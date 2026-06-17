Según informaciones del entorno del Dortmund, los directivos del BVB preparan un «paquete creativo para El Mala» para fichar al delantero de 19 años y llevarlo al Signal Iduna Park.
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¿Se ha desvelado un acuerdo multimillonario alucinante? Al parecer, el BVB persigue a Said El Mala, del Colonia, con un ingenioso plan de intercambio
Ante la elevada valoración que el 1. FC Köln hace de El Mala, el Borussia Dortmund busca fórmulas creativas. La propuesta incluiría un pago fijo de 30 millones de euros, más otros cinco millones en variables por objetivos. Para seducir al club de Colonia, el Dortmund añadiría una participación en una futura venta.
Para acercarse a las pretensiones del Colonia, el BVB podría ceder dos jugadores, entre ellos el lateral izquierdo Kabar.
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¿Kabar a Colonia y El Mala al BVB?
A cambio, el jugador de 20 años podría ganar experiencia en el Rhein. Sin embargo, aún no se sabe si el Colonia aceptará el intercambio. El director financiero del club, Philipp Türoff, ha dejado claro que no bajarán de los 50 millones exigidos.
Sin embargo, el Borussia solo considerará el fichaje si este verano vende al extremo Karim Adeyemi, un año antes de que venza su contrato. Solo así dispondría del presupuesto y de una plaza en la plantilla de Niko Kovac.
Al parecer, el Tottenham también quiere fichar a El Mala.
Para fichar a este joven talento, el BVB debe superar a rivales de renombre. Según la última edición de *Sport Bild*, el Tottenham Hotspur está muy interesado en el delantero del Colonia.
Aunque aún no han presentado oferta, vigilan de cerca. Sobre el rumor publicado por Express acerca del TSG Hoffenheim, el club de Kraichgau lo desmintió de inmediato, aunque el periódico insiste en que «podría haber habido» cierta consideración.
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¿Fichará el BVB también al hermano de El Malas?
Para el BVB, el factor decisivo podría ser la familia. Sandra, madre de El Malas, quiere que sus hijos «jueguen cerca, en Alemania».
En Dortmund podrían resolverlo: el acuerdo incluiría a Malek, el hermano mayor de Said, quien, con 21 años, podría sumarse al filial que compite en la Regionalliga West.