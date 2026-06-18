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Khaled Mahmoud

Traducido por

¿Se ha decidido el futuro de Roberto Martínez? Podría reencontrarse con Cristiano Ronaldo tras el Mundial, pues el seleccionador de Portugal negocia con el Al-Nassr

R. Martinez
C. Ronaldo
Al Nasr FC
Portugal
J. Jesus
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Según informes, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, fichará pronto por la Liga Profesional de Arabia Saudí para reunirse con el capitán Cristiano Ronaldo. Su etapa al frente de la «Seleção» acabará tras el Mundial de 2026, y Al-Nassr sería su destino más probable.

  • Se negocian cambios para Arabia Saudí.

    Según A Bola, Martínez negocia su fichaje como próximo entrenador del Al-Nassr. El técnico español, que dirige a Portugal en el Mundial 2026, dejaría la selección tras el torneo para reemplazar a Jorge Jesús en Riad.

    Las conversaciones entre Martínez y el club saudí empezaron antes del Mundial. Con su contrato con la Federación Portuguesa de Fútbol a punto de expirar, el exentrenador del Everton y de Bélgica podría regresar a un banquillo de club por primera vez desde 2016.

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  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El reencuentro con Ronaldo y João Félix

    El posible fichaje de Martínez por el Al-Nassr le reencontraría con varios compañeros de la selección portuguesa, especialmente con Ronaldo. La estrella de 41 años ha sido clave en sus convocatorias y la idea de trabajar juntos cada día en el club influye en las negociaciones.

    Además, en el club saudí se reencontraría con João Félix, lo que reforzaría el grupo portugués en Oriente Medio. Este posible fichaje llega en un momento delicado para Martínez, ya que Portugal debutó en el Mundial con un empate 1-1 ante la República Democrática del Congo, lo que ha aumentado la presión sobre su liderazgo.

  • Confirmación interna del Al-Nassr

    Saad Al-Subaie, exdirector jurídico de Al-Nassr, ha revelado que el club buscaba a Marco Silva, pero este fichó por el Benfica. Ahora los candidatos son dos: un seleccionador mundialista y un técnico de un equipo sudamericano.

    En una publicación en redes sociales afirmó: «La primera y más sólida opción era Marco Silva, pero en el último momento decidió fichar por el Benfica. Ahora hay dos candidatos: uno dirige a su selección en el Mundial y el otro entrena a un club sudamericano». Se cree que el seleccionador mencionado es, de hecho, Martínez.

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Plan de sucesión para Portugal

    Mientras Martínez se marcha, en la FPF ya se habla de posibles sucesores para llevar a la Selecao a una nueva era. Curiosamente, Jesús, a quien Martínez reemplazará en el Al-Nassr, suena como candidato para dirigir a Portugal tras el Mundial de Norteamérica.

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