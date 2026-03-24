Según informan Bild y Münchner Merkur/tz, próximamente se construirá un campo de entrenamiento adicional. Concretamente, en el lugar donde actualmente se encuentra un circuito de entrenamiento físico que en su día solicitó Carlo Ancelotti. Este incluye, entre otras cosas, una colina de sprints con dos pendientes diferentes, una barra de equilibrio, zonas de arena y mantillo de corteza, una canasta de baloncesto, una pista de fútbol-tenis y casetas con equipamiento.
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¡Se ha convertido en un pozo sin fondo! El FC Bayern parece que va a eliminar los vestigios de la era Ancelotti
En total, se calcula que la construcción costó alrededor de un millón de euros durante la temporada 2016/17. Giovanni Mauri, el preparador físico de Ancelotti, fue uno de los principales impulsores del proyecto en aquel momento. El italiano acabó siendo noticia más tarde porque, según el director deportivo Hasan Salihamidzic, fumaba en el vestuario. Tras el despido de Ancelotti en otoño de 2017, el circuito de entrenamiento dejó de utilizarse prácticamente por completo. La única excepción, según el Münchner Merkur/tz, fue una sesión de rehabilitación de Douglas Costa en marzo de 2021.
FC Bayern: ¿Es esto solo el comienzo de una reestructuración más amplia?
Como demuestran las fotos, el lunes una delegación de alto nivel del FC Bayern, provista de planos de construcción impresos, inspeccionó el lugar. Entre ellos se encontraban el presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen; el director deportivo, Christoph Freund; el encargado del mantenimiento del campo, Peter Sauer; el responsable de instalaciones, Sebastian Faforke, y el director del Allianz Arena, Jürgen Muth, quien actúa en el FC Bayern como enlace entre arquitectos, empresas constructoras y proveedores de servicios. Al igual que el resto de campos, parece que la nueva superficie de juego también estará rodeada por una valla de un metro de altura.
Es posible que esta adaptación sea solo el preludio de una remodelación más amplia que se lleva planeando desde hace bastante tiempo. Dreesen anunció en 2024 en un comunicado de prensa: «Un nuevo centro de alto rendimiento es un elemento fundamental para que el FC Bayern pueda seguir convenciendo a jugadores internacionales y mantenerse competitivo al más alto nivel». ElMünchner Merkur/tz informó en diciembre de que ya se había obtenido una autorización previa para ello. Se prevé que la construcción dure tres años y cueste alrededor de 100 millones de euros; las obras podrían comenzar ya en 2026.
Calendario: los próximos partidos del FC Bayern de Múnich
Fecha Hora Partido Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Martes, 7 de abril 21:00 Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Miércoles, 15 de abril 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones) Domingo, 19 de abril 17:30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)