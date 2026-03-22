¿Se ha convertido el objetivo de los 1.000 goles de Cristiano Ronaldo en una «obsesión»? Roberto Martínez aborda los temores de que el mejor jugador de todos los tiempos portugués pueda dejar de pasar el balón a sus compañeros

Aunque el cinco veces ganador del Balón de Oro ha sido una figura destacada a lo largo de dos décadas en las que ha batido récords —con el Manchester United, el Real Madrid, la Juventus y el Al-Nassr beneficiándose de su talento, que parece de otro mundo—, este delantero de eterno juventud siempre se ha enorgullecido de ser un jugador de equipo.

No exige nada más que lo mejor de sí mismo y de quienes comparten vestuario con él. Ronaldo quiere triunfar, ya que ha adquirido el gusto por las celebraciones tras ganar trofeos, pero es consciente de que la mayoría de los grandes honores requieren un esfuerzo colectivo para conseguirlos.

El mejor de todos los tiempos portugués sigue en plena forma a sus 41 años y se acerca rápidamente a la cifra de cuatro dígitos en cuanto a goles en competición oficial. Cuenta con 143 tantos con su selección, pero una lesión inoportuna le ha dejado fuera de la última convocatoria de Portugal, la última antes de que se haga la selección para el Mundial.