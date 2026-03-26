¿Se ha acabado ya el sueño de Neymar en el Mundial? Carlo Ancelotti no puede permitirse correr un riesgo tan grande con la imprevisible superestrella del Santos

Roy Keane e Ian Wright respondieron situando a Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Rooney y Eden Hazard por encima de Neymar, antes de que Jill Scott añadiera, inexplicablemente, a Sadio Mané a la lista. Sin embargo, fue el propio Rooney quien asestó el golpe más despectivo.

«Me gusta Neymar, pero nunca lo he visto como un jugador de primerísimo nivel», dijo el icono del Manchester United en el podcast Stick to Football, presentado por Sky Bet. «Como [Lionel] Messi, Ronaldo, ese tipo de categoría. Era bueno en el Barcelona, pero Messi le eclipsaba». Rooney insistió entonces en que Neymar también está por detrás del Mohamed Salah en su mejor momento, lo que al menos provocó la reacción de Wright, quien respondió: «Salah no es mejor que Neymar. Tendré que discutir con Wayne por eso».

La sugerencia de que Neymar nunca fue un «jugador de primerísimo nivel» es absolutamente ridícula. Durante casi siete años, a lo largo de toda su etapa en el Barcelona y los primeros compases en el París Saint-Germain, el delantero brasileño fue el único jugador que pudo hacerle sombra a Messi y Ronaldo. Probablemente, Rooney también debería haber echado un vistazo a algunas estadísticas antes de ser tan descarado, porque solo sumó 17 participaciones en goles más en su carrera en el United que las que logró Neymar en sus etapas en el Barça y el PSG (379 frente a 396), a pesar de haber jugado 200 partidos más.

Si no hubiera sido por las lesiones, ni siquiera habría debate. Por desgracia, estas siempre han complicado el legado de Neymar, y siguen haciéndolo ahora. Es posible que el héroe del Santos nunca consiga cambiar esta narrativa injusta, ya que su sueño de una despedida en el Mundial se ha desvanecido prácticamente por completo, mientras Carlo Ancelotti comienza a concretar sus planes para el torneo de 2026 en Norteamérica.