Helio Varela corrió tras marcar el gol de la victoria, y todos le siguieron. El nuevo héroe de Cabo Verde desapareció en una celebración eufórica, luego lo levantaron en volandas ante su afición y el mundo. Gracias a Varela, el cuento de hadas del equipo revelación del Mundial sigue. Y ahora los «Tiburones Azules» quieren morder de verdad.
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¡Se ganó la enemistad de toda una nación! Varela, el nuevo héroe popular de Cabo Verde en el Mundial, era hace tres años una persona non grata
«Siempre había soñado con esto, pero nunca imaginé que ocurriría así», afirmó Varela, quien marcó el 2-2 (1-2) contra Uruguay solo tres minutos después de ingresar, enloqueciendo a este pequeño archipiélago africano del Atlántico: «Marcar mi primer gol con la selección en mi debut mundialista es increíble. No tengo palabras».
“Increíble” define bien la situación de Varela y su selección. La número 63 del ranking ya jugó ante España y Uruguay en el Grupo H y sigue invicta. Hace unos días parecía imposible, pero esta nación de unos 525 000 habitantes puede avanzar a la fase eliminatoria en su debut mundialista e incluso aspirar al primer puesto.
«Por ahora solo pensamos en clasificarnos para la siguiente ronda», afirmó el seleccionador Pedro Leitao Brito, a quien todos llaman «Bubista», de cara al último partido de la fase de grupos contra Arabia Saudí en la madrugada del sábado: «Por muy pequeño que seas, si tienes la voluntad de luchar por lo que quieres, la mayoría de las veces lo consigues».
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Varela, héroe del Mundial, rechazó participar en la Copa Africana de Naciones.
Cabo Verde ya hizo historia y quiere más. Agresivo, energético y habilidoso, el equipo complicó a Uruguay. Esta vez el héroe no fue el portero Vozinha —cuya madre había viajado para verlo jugar—, sino Kevin Pina, quien marcó el primer gol de Cabo Verde en un Mundial con un tiro libre desde 30 metros (min. 21). También brilló el astuto Varela.
El delantero del Maccabi Tel Aviv aprovechó un pase atrás erróneo para empatar (61’), después de los tantos de Maxi Araujo (44’) y Agustín Canobbio (45’+6) para Uruguay. La afición lo aclamó, también en su país.
Hace tres años era el “enemigo público” tras rechazar la Copa Africana, pero ahora es uno de los rostros de los “héroes revelación del Mundial” (The Guardian).
«Para el mundo es una sorpresa, pero para nosotros no», afirmó Pina. «Ahora queremos seguir dando alegrías a nuestro pueblo». ¿Quizá incluso como primeros de grupo?