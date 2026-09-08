En la actualidad, el Al Hilal cuenta en su plantilla con 11 jugadores extranjeros, pero no podrá alinear a 8 de ellos como titulares en ningún partido, pese a que el reglamento lo permite, debido a una mala planificación, concretamente en la posición de delantero centro.

El Al Hilal prescindió de 4 delanteros en el pasado mercado de fichajes veraniego. Quizás algunos piensen que los más importantes eran el francés Karim Benzema, el brasileño Marcos Leonardo o incluso el uruguayo Darwin Núñez, pero el más importante fue el cuarto jugador.

Se trata del delantero saudí Abdullah Radif, del que el Al Hilal se desprendió de forma gratuita, para trasladarse al Al Ahli en una operación a coste cero, tras una pugna con su vecino y otro rival tradicional, el Al Ittihad.

El error que cometió el Al Hilal con la marcha de Radif no radica en que sea mejor que ninguno de los delanteros que permanecen o que se marcharon, sino que tiene que ver con su nacionalidad.

Radif era una solución ideal para el Al Hilal como delantero suplente del inglés Ollie Watkins en los partidos de la Roshn Saudi League, con el fin de otorgarle la capacidad de aprovechar a los ocho extranjeros en el once titular, en lugar de mantener a uno de ellos como suplente, como ocurre últimamente.

Inzaghi se ha visto obligado a mantener al marfileño Mohamed Kader Meïté en el banquillo, recurriendo a solo 7 extranjeros en el once titular, para poder contar con él en caso de que decida sustituir a Watkins por cualquier motivo.

Este dilema comenzó desde el pasado mercado invernal, cuando Abdullah Al Hamdan se marchó al Al Nassr y Radif salió cedido, y pese a que el equipo sufrió por ello en la segunda mitad de la temporada pasada, no resolvió esa crisis en el mercado veraniego.

Por ese motivo, Inzaghi se verá obligado a recurrir a solo 7 extranjeros en el once titular, o a no colocar un delantero suplente en el banquillo, confiando en la capacidad de los jugadores de banda para ocupar esa posición en caso de necesidad.