Se filtra la lista de invitados a la boda de Cristiano Ronaldo: ¿asistirá Messi?

Según el sitio GiveMeSport, durante los últimos días circuló una imagen de una invitación que, según se dijo, correspondía a la boda de Ronaldo y Georgina, y fijaba la fecha de la ceremonia para el 1 de agosto en el interior del palacio «Quinta da Regaleira», en la ciudad portuguesa de Sintra, con la petición de que los invitados vistieran de color negro.

Pero pronto surgieron informes que negaban la celebración de la boda en esa fecha, y medios españoles respaldaron este desmentido, especialmente después de que el palacio siguiera recibiendo visitantes con normalidad, lo que generó dudas sobre la veracidad de la invitación filtrada.