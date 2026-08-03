El nombre de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo volvió al centro de la escena, pero esta vez lejos del fútbol, después de que varios informes europeos generaran una gran polémica sobre su esperada boda con su pareja Georgina Rodríguez, en medio de la filtración de una invitación que supuestamente correspondería a la ceremonia, junto con rumores acerca de una lista de invitados que incluiría a las estrellas más famosas del mundo, encabezadas por Lionel Messi.
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Se filtra la lista de invitados a la boda de Cristiano Ronaldo: ¿asistirá Messi?
- LaPresse
Invitación filtrada: la boda aún no está confirmada
Según el sitio GiveMeSport, durante los últimos días circuló una imagen de una invitación que, según se dijo, correspondía a la boda de Ronaldo y Georgina, y fijaba la fecha de la ceremonia para el 1 de agosto en el interior del palacio «Quinta da Regaleira», en la ciudad portuguesa de Sintra, con la petición de que los invitados vistieran de color negro.
Pero pronto surgieron informes que negaban la celebración de la boda en esa fecha, y medios españoles respaldaron este desmentido, especialmente después de que el palacio siguiera recibiendo visitantes con normalidad, lo que generó dudas sobre la veracidad de la invitación filtrada.
- Getty Images Sport
Lista de estrellas mundiales: ¿cuál es la situación de Messi?
A pesar de la polémica sobre la fecha de la celebración, los informes confirmaron que Ronaldo planea organizar una gran fiesta con la presencia de un buen número de celebridades del deporte y el espectáculo. La lista que circula incluye nombres como Rio Ferdinand, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, junto a Vin Diesel, Rihanna, Jennifer Lopez, Drake y Travis Scott.
Otros informes también señalaron que Lionel Messi estará entre los invitados, en un paso que podría volver a reunir a las dos leyendas del fútbol en un evento social, lejos de la histórica rivalidad que los enfrentó dentro de los terrenos de juego.
¿Dónde se celebrará la ceremonia?
Según el informe, la opción más probable en la actualidad es celebrar la boda en la isla de Madeira, ciudad natal de Ronaldo, en lugar de Sintra, ya que se estudia organizar la ceremonia en el interior de la catedral de Funchal, seguida de una recepción privada en uno de los complejos turísticos cercanos.
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Y pese al desmentido de que la boda se celebre en la fecha que circuló a través de la invitación filtrada, todos los indicios confirman que el enlace es ya cuestión de tiempo, quedando la pregunta más destacada: ¿veremos realmente a Messi y Ronaldo en una misma foto fuera del terreno de juego?
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