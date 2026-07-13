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Se fija un objetivo «mínimo» de 116 millones de libras para Florian Wirtz tras sus dos fracasos en la Premier League y el Mundial con el Liverpool y la selección alemana
Wirtz e Isak deben justificar las enormes cantidades pagadas por sus fichajes.
Wirtz fue brevemente el fichaje más caro del fútbol británico al pasar del Bayer Leverkusen al Merseyside. Ahora ese récord lo tiene su compañero Alexander Isak.
Los dos fichajes estrella de Arne Slot no brillaron en la 2025-26 y ahora deben dar la talla en su segunda temporada con los Reds.
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Wirtz en el Liverpool: goles y asistencias con los Reds
Wirtz llegó a Liverpool como una de las mayores promesas europeas tras brillar en la Bundesliga.
Con solo siete goles y otras tantas asistencias con el Liverpool, surgieron dudas sobre su capacidad para brillar en la máxima categoría inglesa. Tampoco mejoró su situación en el Mundial 2026.
La selección cayó eliminada en dieciseisavos ante Paraguay, así que ahora todos los ojos vuelven a apuntar al club. El Liverpool, que inicia una nueva etapa bajo el mando del técnico español Andoni Iraola, necesita que su creador de juego de 23 años arranque con buen pie en la competición nacional.
¿Llegará Will Wirtz a diez goles en la temporada 2026-27?
Al ser preguntado sobre si Wirtz debe alcanzar cifras de dos dígitos en goles y asistencias la próxima temporada, el excentrocampista del Liverpool Murphy —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con BetWright— afirmó: «Por supuesto. La confianza es clave. Se unió a un equipo en plena transición: llegaron nuevos jugadores y otros se marcharon. Cuando el equipo pasó apuros, le costó influir en los partidos.
Adaptarse a una nueva liga y estilo de vida es difícil, incluso para jugadores con gran técnica. Es cierto que tuvo una buena racha a mitad de temporada y mostró su potencial, pero no bastó. Ahora debe dar un paso adelante, no solo por el coste de su fichaje, sino porque Liverpool necesita que sus mejores jugadores rindan al máximo.
«Si juegas en ataque, da igual si eres extremo izquierdo, 10 o derecho: en un 4-2-3-1 o cualquier sistema, debes marcar y asistir en dobles cifras.
Eso es lo mínimo, porque los mejores jugadores de Europa alcanzan esas cifras. Jugar bien sin resultados no gana partidos. No hubo suficientes encuentros clave en los que él marcara la diferencia.
«Creo que físicamente estará mejor y más adaptado a su entorno, lo cual le ayudará. Pero debe dar un paso adelante en una temporada crucial para él.
«Siento que aún le queda mucho por dar, pero el precio no garantiza el éxito. Creo que mejorará y que, si alcanza cifras de dos dígitos en goles y asistencias, marcará de verdad la diferencia. Eso debe ser lo mínimo».
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Calendario del Liverpool: pretemporada y nueva temporada de la Premier League
Wirtz tiene un contrato con el Liverpool hasta 2030 y aún debe demostrar su valía para renovar.
El Liverpool confía en que esta costosa inversión rendirá, pues no duda de la capacidad del astro alemán y desea verle brillar en el inicio de la temporada 2026-27, el 23 de agosto en Newcastle. Antes, los amistosos contra Wrexham y Leeds le darán minutos para recuperar la forma.
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