Frenkie de Jong, con una lesión de rodilla, se someterá mañana a pruebas para que el Barcelona confirme su diagnóstico, informa Sport.

Hans Flick y el Barcelona recibieron una mala noticia al reanudar la actividad en la Ciudad Deportiva Juan Gamper para preparar la temporada 2026-27. Aunque aún le quedaban unos días de vacaciones, el centrocampista acudió a las instalaciones del club para someterse a pruebas médicas tras regresar con molestias de la Copa del Mundo.

Los primeros exámenes confirmaron una grave lesión en la rodilla derecha.

El periódico afirmó: «Han saltado las alarmas en el club catalán con el jugador holandés, que en las últimas temporadas se ha visto obligado a lidiar con problemas físicos y no ha podido jugar con la regularidad deseada». El club aún no se ha pronunciado a la espera de más pruebas que confirmen el diagnóstico, el tratamiento y los plazos de recuperación.

Ya se ha reducido el líquido acumulado en la rodilla, y el Barcelona prevé emitir un comunicado el sábado con el diagnóstico y los meses de baja.

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