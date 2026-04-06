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Se fija la fecha de regreso de Reece James al Chelsea, mientras Inglaterra recibe un impulso de cara al Mundial
James gana la carrera por ponerse en forma
Según The Telegraph, el defensa de 26 años está progresando satisfactoriamente y podría volver a la acción a finales de abril o principios de mayo. Este plazo disiparía los temores iniciales de los médicos, que apuntaban a una baja de dos meses que amenazaba con poner fin a su temporada en la liga y arruinar sus esperanzas de participar en el Mundial. Tras haber estado fuera de juego desde la derrota ante el Newcastle, James lucha ahora por demostrar su estado físico antes de que Tuchel cierre la convocatoria de 26 jugadores para el torneo de verano.
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Tuchel se enfrenta a un dilema defensivo
Tuchel ha consolidado a James como su primera opción en el lateral derecho, una posición que siguió siendo problemática durante los recientes amistosos de Inglaterra contra Uruguay y Japón. Aunque jugadores como Ben White y Tino Livramento tuvieron la oportunidad de demostrar su valía en su ausencia, ninguno de los dos logró aportar el mismo nivel de seguridad táctica que el capitán del Chelsea. Djed Spence y Ezri Konsa también son opciones para esa posición, pero Trent Alexander-Arnold, del Real Madrid, parece estar en una carrera contrarreloj para ganarse un hueco en los planes de Tuchel.
La influencia del capitán sigue siendo fundamental
James ha cuajado una temporada estadísticamente impresionante con el Chelsea, con 27 partidos disputados en la Premier League, en los que ha marcado dos goles y ha dado cinco asistencias antes de verse obligado a pasar un tiempo fuera de los terrenos de juego. Su importancia para la directiva del Stamford Bridge se ha consolidado aún más con una ampliación de su contrato a largo plazo, que se extiende hasta 2032, lo que refleja su condición de pieza clave del proyecto. Tras haber disputado ya 22 partidos con la selección de Inglaterra desde su debut, su experiencia en la Eurocopa 2020 se considera esencial para una plantilla que aspira a dar un paso más en la escena mundial.
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Una recta final decisiva a nivel nacional e internacional
El Chelsea, que ocupa la sexta posición de la Premier League antes de recibir al Manchester City el domingo, sigue deseando recuperar a su capitán lo antes posible. Aunque el próximo enfrentamiento contra el City llega demasiado pronto para el jugador de 26 años, su regreso a principios de mayo servirá como una prueba de forma física fundamental de cara al Mundial. Una reincorporación satisfactoria a la competición permitiría a Tuchel ultimar sus planes defensivos con su lateral derecho titular a plena disposición para el torneo de verano.