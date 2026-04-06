Se fija la fecha de regreso de Reece James al Chelsea, mientras Inglaterra recibe un impulso de cara al Mundial

James ha cuajado una temporada estadísticamente impresionante con el Chelsea, con 27 partidos disputados en la Premier League, en los que ha marcado dos goles y ha dado cinco asistencias antes de verse obligado a pasar un tiempo fuera de los terrenos de juego. Su importancia para la directiva del Stamford Bridge se ha consolidado aún más con una ampliación de su contrato a largo plazo, que se extiende hasta 2032, lo que refleja su condición de pieza clave del proyecto. Tras haber disputado ya 22 partidos con la selección de Inglaterra desde su debut, su experiencia en la Eurocopa 2020 se considera esencial para una plantilla que aspira a dar un paso más en la escena mundial.