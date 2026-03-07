Getty Images Sport
Se explica el rechazo de Nicolas Jackson al penalti del Bayern de Múnich en ausencia de Harry Kane, mientras Vincent Kompany sale en defensa del jugador cedido por el Chelsea
Jackson fue fundamental en la victoria del Bayern.
La inclusión de Jackson formaba parte de una política de rotación intensiva que llevó a Kompany a realizar siete cambios con respecto al equipo que venció al Borussia Dortmund. Con Kane fuera por una lesión leve, Jackson aprovechó su primera titularidad desde enero. El internacional senegalés fue fundamental en la victoria, desempeñando un papel clave en el segundo gol y provocando el penalti del tercero. Sin embargo, a pesar de pedir lanzar el penalti, Jackson se vio obligado a ver cómo Jamal Musiala se adelantaba para convertir desde los 11 metros. La decisión sorprendió a muchos, pero Kompany se apresuró a desviar cualquier negatividad en torno al jugador de 24 años, que ha sido objeto de un intenso escrutinio desde su sonado traspaso desde Stamford Bridge el verano pasado.
Kompany responde a las críticas
Tras el partido, Kompany expresó su satisfacción con la actuación de Jackson y criticó la cobertura mediática del delantero. «Hoy ha jugado muy bien. Tengo que decir que, desde que estoy aquí, he observado que, cuando todo va bien en el equipo, se intenta señalar a uno o dos jugadores sin motivo alguno. El chico no ha hecho nada malo, ha entrenado muy bien y ha ganado la Copa Africana de Naciones. Pero, de alguna manera, siempre hay historias sobre uno o dos jugadores», afirmó Kompany. «La temporada pasada fue Serge Gnabry, a veces Kingsley Coman, ahora es Nicolas Jackson. La realidad de nuestro vestuario es que hay tranquilidad. Nicolas ha rendido muy bien en los entrenamientos y hoy lo ha repetido. Es cierto que cuando Harry Kane juega en tu posición, o Michael Olise, o Luis Díaz, es un poco difícil. No hay nada más. Nico lo ha hecho muy bien hoy y esperamos que lo vuelva a hacer pronto».
Musiala reveló la decisión sobre quién lanzaría el penalti.
Mientras tanto, Jamal Musiala reveló que se había tomado la decisión de nombrarlo lanzador de penaltis en ausencia de Kane, a pesar del deseo de Jackson de dar un paso al frente. Este fue su primer gol de penalti en la Bundesliga y su primer gol en la liga desde el 4 de abril de 2025.«Era yo o Jo [Kimmich]. Nico [Jackson] lo pidió, pero al final se decidió que lo lanzaría yo. Era una responsabilidad y estoy contento de haber aprovechado la oportunidad», explicó Musiala.
La atención se centra en la Liga de Campeones
Ahora toda la atención se centra en la Liga de Campeones y en el crucial partido de ida de octavos de final contra el Atalanta el martes. Que Jackson mantenga su puesto en el once inicial depende en gran medida del estado físico de Kane, que ha estado luchando contra una lesión en la pantorrilla. La disponibilidad del emblemático inglés sigue siendo un secreto muy bien guardado en el campo de entrenamiento de Sabener Strasse.
