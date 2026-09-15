El Real Madrid se impuso por un ajustado 3-2 al Elche en el Martínez Valero, repitiendo errores ya conocidos al dominar la primera parte antes de coquetear con el desastre tras el descanso. Bajo la dirección creativa de Arda Guler, el Real Madrid se marchó al descanso con una cómoda ventaja de dos goles. Sin embargo, regresó para la segunda mitad sin ambición, energía ni concentración defensiva, lo que permitió a un combativo Elche protagonizar una feroz remontada.

La actuación volvió a generar preocupación por la consistencia del equipo y su tendencia a caer en un ritmo lento cuando defiende una ventaja.