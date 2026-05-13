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Se estudia restar seis puntos al Southampton por el escándalo del «spygate»
El EFL se mide al Southampton tras asegurar su plaza en la Premier League.
Según The Times, el Southampton ha sido acusado de infringir la norma 127 de la EFL tras una denuncia formal del Middlesbrough por espionaje. Dicha norma prohíbe observar el entrenamiento de un rival en las 72 horas previas a un partido. El Southampton se clasificó para la final tras ganar 2-1 en el global de la eliminatoria, con prórroga incluida el martes, y ahora se medirá al Hull City el 22 de mayo por un cupo en la Premier League. La English Football League presiona para resolver el caso antes de la final, lo que podría acarrear graves consecuencias para el club.
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La FA cierra la investigación sobre la discriminación de Harwood-Bellis
El escándalo del «spygate» no fue la única crisis que amenazó a St Mary's esta semana. La Federación Inglesa de Fútbol (FA) revisó el informe del árbitro Andrew Madley tras la denuncia del defensa del Middlesbrough, Luke Ayling, quien acusó al capitán del Southampton, Taylor Harwood-Bellis, de usar lenguaje discriminatorio por su tartamudez durante el partido del martes. Sin embargo, la FA archivó el caso el miércoles tras recibir la notificación formal de Ayling de que no deseaba seguir adelante. Así, el defensa de 24 años elude una sanción personal, y el Southampton resuelve al menos un frente antes de su viaje a Wembley.
Los precedentes apuntan a una importante deducción de puntos
La comisión disciplinaria analizará la sanción impuesta al equipo olímpico femenino de Canadá en 2024 como posible precedente. La FIFA le quitó seis puntos a Canadá por usar un dron para espiar a Nueva Zelanda. Canadá argumentó que la pena era excesiva y recordó la multa de 200 000 libras al Leeds United en 2019 y que el Liverpool no fue sancionado tras un acuerdo secreto de 1 millón de libras con el Manchester City, pero su recurso fue rechazado.
Como las normas de la EFL se han endurecido desde el caso del Leeds, el Southampton podría sufrir una fuerte deducción de puntos la próxima temporada. El Tribunal de Arbitraje Deportivo respaldó esta línea dura: «Los demandantes no demostraron que la sanción fuera manifiestamente desproporcionada respecto a las infracciones». Deben cumplirse los más altos estándares de probidad. Si no es así, las consecuencias y sanciones que se deriven deben ser severas e incluso pueden ser duras».
Mientras tanto, el Middlesbrough ha citado a su plantilla a una reunión el jueves por la mañana.
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¿Qué les depara el futuro a los finalistas de los play-offs?
Los próximos días serán cruciales: el Southampton aguarda con nerviosismo el veredicto del comité independiente. Se informa que el Middlesbrough prepara a un testigo clave para revelar más casos de espionaje, por lo que el club costero debe defender con fuerza su posición para evitar una deducción de puntos antes de la final en Wembley contra el Hull City por el ascenso a la Premier League.