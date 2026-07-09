Bischof está previsto internamente como sucesor directo de Goretzka y se espera que asuma su papel como tercer centrocampista central. Además, el cuerpo técnico exige al joven la flexibilidad táctica que antes caracterizaba a Guerreiro.

Además, se espera que actúe como lateral izquierdo o incluso en ataque cuando haga falta, lo que, al cubrir las salidas de dos profesionales, le garantizará muchos minutos de juego.