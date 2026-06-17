Se espera que la exestrella del Manchester United fiche por un equipo de la segunda división española tras dejar el Boca Juniors

Según Sport, Herrera ultima su salida del Boca Juniors tras rescindir su contrato el viernes. El centrocampista, de 36 años, disfruta de unas vacaciones en la Patagonia, pero pronto volverá a Buenos Aires para despedirse de sus compañeros.

Su salida allana el camino para su regreso al Real Zaragoza, donde se formó, y que le espera con las puertas abiertas. Ahora se siente más valorado que en 2024, lo que incrementa la posibilidad de que juegue en Segunda División.



