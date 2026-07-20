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«Se espera que juegue unos minutos»: JJ Gabriel, prodigio de 15 años, ya puede debutar en la Premier League con el Manchester United
Gabriel está cada vez más cerca de tener una oportunidad en el primer equipo
Gabriel, de 15 años, ya puede debutar con el Manchester United en la Premier League. Es una de las mayores promesas de la cantera, aunque aún no hay fecha para su debut.
Según el Manchester Evening News, aún no se ha entrenado con el primer equipo este verano ni fue incluido en la convocatoria para el amistoso contra el Wrexham. Se espera que juegue algunos minutos en la pretemporada antes de que el club decida su siguiente paso. Tras esa experiencia, el club valorará si está listo para subir al filial sub-21, paso previo a su posible debut con el primer equipo.
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Carrick pide paciencia con los jóvenes talentos
El recién nombrado entrenador, Michael Carrick, destaca la importancia de gestionar con cuidado la evolución de Gabriel, pese al creciente entusiasmo que despierta el joven.
«Es muy joven. JJ lo está haciendo muy bien», ha dicho Carrick. «Tiene gran talento y ha hecho una buena temporada con el sub-18. Tenemos mucha fe en él. Pero la paciencia es clave para gestionarlo, ayudarlo a crecer y elegir el momento adecuado para que dé el salto. Ha entrenado bien y es positivo contar con jugadores jóvenes».
El responsable de la cantera, Darren Fletcher, respaldó su progreso, aunque recordó que cada joven sigue un camino distinto.
«Todos pueden participar en la pretemporada, no solo JJ; dependerá de quién más sea seleccionado y de lo que él necesite para crecer. Buscamos que tenga variedad en su desarrollo y que prospere».
El United quiere proteger a una de las promesas de su cantera
La reputación de Gabriel sigue creciendo tras ganar el premio al mejor jugador de la Premier League Sub-18 y marcar 21 goles. Sus actuaciones lo consolidan como uno de los mayores talentos de la cantera del United. A pesar de las expectativas, el club no quiere precipitar su progresión y planea subirle de nivel poco a poco antes de debutarlo con el primer equipo.
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La pretemporada será la próxima prueba.
El jugador no ha rebajado las expectativas al confirmar su presencia en la próxima gira. Tras ganar el premio Jimmy Murphy al Mejor Jugador Joven, el delantero publicó: «Nos vemos en la pretemporada», sugiriendo un papel relevante en el primer equipo.
Más allá de Gabriel, el club ha invertido 85 millones de libras en Andrey Santos y Youri Tielemans para reforzar el centro del campo de Carrick. Mientras el United se prepara para enfrentar al Rosenborg y al Atlético de Madrid, todas las miradas estarán puestas en si el joven de 15 años podrá trasladar su prolífica racha en la cantera al primer equipo.
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