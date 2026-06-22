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Se espera que Jude Bellingham aprenda de su choque de personalidades con Thomas Tuchel, mientras el seleccionador de Inglaterra deja claro quién manda
Bellingham marca en el primer partido de Inglaterra contra Croacia
Bellingham calló a los escépticos con una actuación llena de energía y esfuerzo.
Al inicio del segundo tiempo, en el AT&T Stadium de Texas, entró al área, disparó con fuerza y marcó, devolviendo la ventaja a los Tres Leones, que finalmente ganaron 4-2.
Bellingham, de 22 años, respondió a las expectativas y recordó por qué se le considera un talento generacional.
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El culebrón inglés: la relación profesional entre Bellingham y Tuchel
Se ha insinuado que Tuchel nunca confió del todo en el jugador de Birmingham ni en sus excentricidades en la cancha. ¿Fue todo una farsa? El técnico alemán de la selección inglesa parecía dispuesto a seguirle el juego antes de tomar una decisión que quizá ya tenía clara.
Al preguntarle, Mills, exdefensa de los Tres Leones —en nombre de betTOM—, declaró a GOAL: «Claramente hubo un choque de personalidades. Ha pasado un par de veces.
«Obviamente, Tuchel quería dejar claro que él manda y que elige a quien necesita y cuándo. Quizá solo fue una advertencia: “Yo soy el jefe, elijo a quien quiero y, si no te elijo, tendrás que aceptarlo y aprender rápido”.
«Es un jugador excepcional y muy joven; a veces lo olvidamos. Quizá hayan hablado y esto sea parte de su aprendizaje. A medida que adquiera experiencia, Jude madurará».
Bellingham da lo mejor de sí cuando juega con pasión.
Bellingham es un jugador al que hay que motivar para que muestre su mejor versión; este creador de juego, siempre en acción, rinde más cuando asume una mentalidad de «yo contra el mundo».
Mills añadió, al ser preguntado si un futbolista que trabajará con José Mourinho en el Santiago Bernabéu responde mejor al trato firme que al consuelo: «Es una mezcla. Le gusta que le den confianza y que le hagan sentir importante.
Necesita sentirse querido, pero al final debe mantener la cabeza baja y repetir actuaciones como la del segundo tiempo. Sabemos lo que puede hacer: es un mediocampista que impulsa el juego, realiza carreras y define cuando tiene la oportunidad.
Solo debe aprender de los torneos pasados, de los partidos con Inglaterra y de su experiencia en el Real Madrid para ser un verdadero jugador de equipo, porque de eso se trata a este nivel: ser el jugador de equipo por excelencia en una plantilla que, con suerte, estará unida durante siete partidos más o menos».
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Próximos partidos de Inglaterra: Ghana será el próximo rival en el Mundial de 2026
Bellingham parece haber hecho lo necesario para mantenerse en el once de Tuchel, que Inglaterra volverá a la acción el martes ante Ghana en el Gillette Stadium —casa de los New England Patriots— en Boston.
Si los Tres Leones quieren acabar este verano con 60 años sin títulos, sus figuras deben brillar y todos —jugadores, técnicos y aficionados— remar en la misma dirección.