Los africanos dominaban a unos inofensivos belgas y se adelantaron con goles de Habib Diarra (25’) e Ismaila Sarr (51’). Sin embargo, los «Red Devils» reaccionaron a tiempo y Trossard y Tielemans forzaron la prórroga.

El exentrenador de la Bundesliga Peter Stöger (1. FC Colonia y Borussia Dortmund), comentarista en laORF, vio en la discusión entre Trossard y Tielemans un factor clave: «A veces se necesita algo así para limpiar el ambiente», explicó el austriaco.

Su análisis se confirmó: en la prórroga Tielemans volvió a ser decisivo. En el 117, el suplente Lamine Camara derribó a Tielemans en un centro. Tras un remate al larguero de Dodi Lukebakio, el VAR concedió penalti, transformado por Tielemans (3-2).

En octavos, Bélgica se medirá la próxima semana al ganador del duelo entre la anfitriona, EE. UU., y Bosnia-Herzegovina.