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¿Se enterrará Ancelotti con ellos? El cementerio del Mundial se lleva a 12 víctimas

C. Ancelotti
Javier Aguirre Onaindía
S. Lamouchi
M. Koubek
S. Clarke
J. Sellami
M. Bielsa
R. Koeman
S. Beccacece
V. Petkovic
M. Hong
C. Queiroz
FEATURES
Legacy
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La despedida de los equipos supone la despedida de los entrenadores

El Mundial 2026 se ha vuelto una guillotina para los seleccionadores: la presión por los resultados, las altas expectativas y la ampliación a 48 equipos han provocado una ola de despidos y dimisiones tras cada ronda.

Doce entrenadores han dejado sus cargos durante el torneo o justo al terminar, lo que confirma una regla: solo los resultados hablan. La guillotina sigue abierta y podría alcanzar incluso a veteranos como Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, tras las peticiones de destitución que surgieron tras la dura eliminación ante Noruega.

  • Sabri a Mouchy... La eliminación de Túnez pone fin a la aventura

    Sabri Lamouchi ha dejado el banquillo de Túnez tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, donde las «Águilas de Cartago» sumaron solo un punto y terminaron últimas con un pobre rendimiento ofensivo.

    Pocas horas después de la última derrota, la Federación Tunecina de Fútbol anunció la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo, aunque fuentes cercanas aseguraron que la presión de la afición y de los medios aceleró la decisión. 

    La afición le criticó por sus decisiones técnicas y su excesiva cautela defensiva.

    Moushi, quien asumió el cargo ocho meses antes del torneo, no logró forjar una identidad clara y perdió la confianza de la afición tras una eliminación que, según los analistas, se podía haber evitado.

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  • Miroslav Kubík... El sueño checo se desvanece rápidamente

    La aventura de Miroslav Kubík con la selección checa terminó en la primera fase. Una dura derrota ante Argentina y un empate decepcionante contra una selección asiática hicieron imposible la clasificación antes de la última jornada.

    La Federación Checa se reunió de urgencia en la sede de la delegación en Estados Unidos y rescindió de inmediato el contrato de Kubík, al considerar que «la selección no había demostrado ningún carácter».

    Pagó su incapacidad para renovar la plantilla y su confianza en jugadores ya mermados.

    Al despedirse, Kubík admitió: «Asumo la responsabilidad... Necesitábamos más valentía», pero la opinión pública pedía un cambio total de cara a la fase de clasificación para la Eurocopa 2028.

  • Steve Clark... El fin de una era en Escocia

    Steve Clark dejó la selección de Escocia tras cinco años al frente del equipo, después de la eliminación en octavos de final ante Brasil. La derrota por 4-0 fue dura, pero puso de manifiesto una gran diferencia de nivel.

    Aunque Clark llevó a Escocia al Mundial por primera vez desde 1998, el equipo no realizó ni un tiro a puerta en 90 minutos.

    En la rueda de prensa, Clark anunció su dimisión y declaró: «He llevado al equipo lo más lejos posible... Es hora de un cambio».

    La Federación Escocesa le agradeció por «volver a poner a la selección en el mapa», pero ya busca un técnico con mayor ambición ofensiva.

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  • Jamal Al-Salamy... El sueño de Jordania se desvanece y una despedida discreta

    El marroquí Jamal Al-Salamy dirigió a Jordania en su debut mundialista, que acabó con tres derrotas en la fase de grupos.

    A su regreso a Amán renunció y declaró: «Ha sido un honor entrenar a los Nashama... Les deseo mucha suerte». La Federación Jordana aceptó su dimisión y elogió su «trabajo profesional».

    Logró una clasificación histórica, pero no pudo adaptarse al ritmo del Mundial, donde las diferencias físicas y técnicas fueron evidentes. La opinión pública jordana se despidió de él con respeto, considerando que el problema va más allá del entrenador.

  • Marcelo Bielsa, «El Loco», se marcha tras la sorpresa de Uruguay.

    La eliminación de Uruguay en la fase de grupos sacudió a América Latina y costó el cargo a Marcelo Bielsa, quien había llegado con un proyecto a largo plazo pero se marchó diez días después del inicio del Mundial.

    La derrota ante Senegal y el empate con Japón dejaron a la “Celeste” fuera, pese a que Bielsa mantuvo su estilo ofensivo; la defensa encajó siete goles en dos partidos.

    La Federación rescindió el contrato de mutuo acuerdo, y Bielsa admitió: «No logré transmitir mis ideas». Su salida ha desatado la polémica: ¿fue justo culparlo tras cambiar toda una generación meses antes del torneo?

  • Ronald Koeman: se para la máquina y él paga las consecuencias.

    Holanda cayó en cuartos ante Inglaterra en los penaltis y, 48 horas después, destituyeron a Ronald Koeman.

    La prensa local criticó sus cambios conservadores y el esquema 5-3-2, mientras la afición creía que el equipo podía aspirar a más.

    Koeman se defendió: «Llegamos a cuartos de final. Esto no es un fracaso», pero la Federación Holandesa consideró que «la actual generación dorada necesita una mentalidad más audaz» y ya busca un entrenador joven para la Euro 2028.

  • «Nagelsmann paga el precio de una eliminación humillante... El proyecto de 2028 se viene abajo»

    La Federación Alemana de Fútbol ha destituido a Julian Nagelsmann como seleccionador tras la eliminación en dieciseisavos del Mundial 2026 ante Paraguay en los penaltis.

    Tras una reunión privada, la Federación aceptó su renuncia por recomendación del presidente Bernd Neuendorf y con el aval del Consejo de Supervisión.

    Nagelsmann, que llegó en septiembre de 2023 tras reemplazar a Hans Flick y firmó hasta 2028, no pudo cumplir las expectativas pese a haber ganado el Grupo E. 

    El equipo, que aspiraba al título en Estados Unidos, se marchó por la puerta de atrás, y con él cayó el técnico que debía conducirle a la Euro 2028.


  • Sebastián Picassisi... Ecuador pone fin a la aventura argentina

    El argentino Sebastián Picassisi logró un hito al clasificar a Ecuador, pero quedó eliminado en octavos tras una humillante derrota 5-1 ante Francia.

    En la segunda parte su equipo se derrumbó físicamente, lo que desencadenó críticas por la preparación y su falta de experiencia en partidos clave.

    La Federación Ecuatoriana anunció su salida «para reevaluar el proyecto». El técnico agradeció a los jugadores, pidió disculpas a la afición y reconoció: «Hemos aprendido una dura lección». 

    Su salida era previsible, pero se oficializó justo tras el torneo, lo que sorprendió a algunos.

  • Vladimir Petković: la decepción de Argelia cuesta el cargo al suizo.

    Argelia llegó al Mundial 2026 con grandes esperanzas bajo Vladimir Petković. Sin embargo, los «Verdes» quedaron eliminados en la fase de grupos tras un empate y dos derrotas.

    Petković no logró una combinación armoniosa entre los jugadores locales y los profesionales. Mahrez no estuvo a la altura, y la defensa cometió errores ingenuos que le costaron a la selección seis goles.

    A la vuelta, la Federación Argelina rescindió el contrato con un breve comunicado de agradecimiento.

    La afición mostró su indignación, así que Petković se marchó en silencio, sin comparecer ante la prensa, y así terminó su etapa.

  • Hyung-myung Bu... Corea del Sur busca una revolución.

    Corea del Sur cayó 3-0 ante España en octavos de final y el seleccionador, Hyung-myung Bu, renunció al instante.

    Durante el torneo fue criticado por su excesiva dependencia de Son Heung-min y por marginar a los jóvenes talentos; además, su estrategia defensiva ante España se derrumbó en solo 20 minutos.

    Al despedirse, Hyung-myung Boo admitió: «Asumo toda la responsabilidad... Corea se merece algo mejor». 

    La Federación aceptó la renuncia e inició gestiones para contratar un técnico extranjero, aunque la opinión pública pide una «revolución técnica» antes de organizar la Copa de Asia 2027.

  • Carlos Queiroz... Fin del proyecto ghanés

    Carlos Queiroz regresó a África con Ghana, pero la aventura fue breve. Las «Estrellas Negras» quedaron eliminadas en la fase de grupos con un solo punto.

    Su rigor táctico le enfrentó a las estrellas, faltó compenetración y el equipo pareció sin alma. La derrota ante Canadá fue la gota que colmó el vaso.

    La Federación Ghanesa rescindió su contrato «por no haber alcanzado los objetivos», y Queiroz se marchó sin hacer declaraciones, cerrando otra etapa de su dilatada carrera en África y Asia.

  • Javier Aguirre... México se despide de su seleccionador con la cabeza bien alta

    Javier Aguirre anunció el fin de su tercera etapa al frente de la selección mexicana tras perder 3-2 contra Inglaterra en octavos de final, en el Estadio Azteca.

    Agüero se va «para dedicarse a su familia», tras una campaña que devolvió la identidad a la selección pese a la dolorosa eliminación, y respaldó a Rafael Márquez como sucesor: «Es capaz y me superará».

    La afición lo despidió con respeto: devolvió disciplina y pertenencia, aunque no superó la segunda ronda. Su salida era previsible, pero se fue por la puerta grande y dejó un legado de respeto.