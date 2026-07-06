¿Se enterrará Ancelotti con ellos? El cementerio del Mundial se lleva a 12 víctimas

Sabri Lamouchi ha dejado el banquillo de Túnez tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, donde las «Águilas de Cartago» sumaron solo un punto y terminaron últimas con un pobre rendimiento ofensivo.

Pocas horas después de la última derrota, la Federación Tunecina de Fútbol anunció la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo, aunque fuentes cercanas aseguraron que la presión de la afición y de los medios aceleró la decisión.

La afición le criticó por sus decisiones técnicas y su excesiva cautela defensiva.

Moushi, quien asumió el cargo ocho meses antes del torneo, no logró forjar una identidad clara y perdió la confianza de la afición tras una eliminación que, según los analistas, se podía haber evitado.