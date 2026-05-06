Según la revista «Sport Bild», el exjugador profesional Sebastian Hille será el nuevo director encargado de supervisar a los jugadores cedidos por el Borussia Dortmund y de facilitar el paso de las categorías inferiores al primer equipo.
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La idea de contratar a alguien dedicado al desarrollo de los jugadores cedidos no es nueva: los planes se remontan a la época de Sebastian Kehl, predecesor de Book. En el club amarillo creen que aún pueden optimizar el potencial de los cedidos de la cantera y, en la medida de lo posible, facilitar que más talentos den el salto al primer equipo. Tras una convocatoria pública, Hille superó a más de 300 candidatos.
El trabajo de este hombre de 45 años consiste, entre otras cosas, en ocuparse continuamente de los jugadores cedidos y, también antes de cerrar los acuerdos, en asegurarse de que los clubes de destino encajen de forma óptima con los futbolistas del BVB.
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Sebastian Hille jugó en su día en el BVB
Hille jugó como profesional en el VfL Bochum y el Arminia Bielefeld, con los que disputó la 2.ª Bundesliga. Además, entre 2007 y 2010 jugó en el filial del BVB.
Tras retirarse en 2015, obtuvo la licencia A de la UEFA y ocupó cargos en el área de marketing y como asistente del director general de Arminia. De 2016 a 2023 fue segundo entrenador del equipo de Westfalia Oriental. Book, de común acuerdo con Paul Schaffran, director del centro de formación, lo fichó para el nuevo cargo en Dortmund.
En la presente temporada, el subcampeón de la Bundesliga ha cedido a cuatro jugadores: Diant Ramaj (24, 1. FC Heidenheim), Julien Duranville (20, FC Basilea), Cole Campbell (20, 1899 Hoffenheim) y Kjell Wätjen (20, VfL Bochum).