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Se dio a conocer el emotivo mensaje de despedida de Robert Lewandowski a sus compañeros del Barcelona, mientras el veterano delantero polaco se emocionaba ante su partida como agente libre
Una predicción atrevida sobre la Liga de Campeones
En un emotivo discurso a la plantilla tras el último entrenamiento antes de enfrentar al Real Betis, Lewandowski priorizó el futuro del club sobre su despedida. Aunque no ganó títulos europeos en sus cuatro años en Cataluña, el delantero afirmó que el equipo está destinado a alcanzar la gloria continental. Según Cadena SER, les dijo: «Estáis listos para ganar la Liga de Campeones».
El veterano goleador se emocionó hasta las lágrimas, orgulloso del legado que deja. Al terminar, sus compañeros se acercaron a abrazarlo. El capitán Ronald Araujo y el entrenador Hansi Flick también elogiaron su profesionalidad, ejemplo para las jóvenes estrellas del club.
- AFP
Escenas conmovedoras en el Camp Nou
La victoria 3-1 ante el Betis fue el marco ideal para la despedida del delantero ante la afición culé. En el minuto 83, Flick le concedió una vuelta de honor en solitario, y el estadio ovacionó a un jugador clave en el reciente dominio liguero.
Tras el pitido final, Lewandowski se dirigió a la afición junto a su familia y declaró: «Para mí, este es un día muy emotivo y difícil. Cuando llegué a Barcelona, sabía que este club era enorme, pero vuestro apoyo ha sido increíble. Desde el primer momento, me sentí como en casa aquí. Nunca olvidaré cuando coreabais mi nombre. Gracias a mis compañeros, a los entrenadores y a todos los que trabajan en el club. Ha sido un honor jugar en el Barça. Hemos compartido grandes momentos durante estos cuatro años. Estoy muy orgulloso de todo lo que hemos conseguido. Hoy me despido de este estadio, pero el Barça siempre permanecerá en mi corazón. Visca el Barça y Visca Catalunya».
Compañeros y entrenador rinden homenaje al jugador polaco que se marcha.
El impacto de Lewandowski en la generación más joven del vestuario quedó claro en varios homenajes en redes sociales. La promesa Lamine Yamal publicó en Instagram: «Te vamos a echar de menos, leyenda». Frenkie de Jong también agradeció su labor y destacó que el delantero había inspirado a muchos dentro y fuera del campo.
Flick, quien mantuvo una relación muy estrecha con el delantero en dos clubes diferentes, se hizo eco de estos sentimientos. El exentrenador del Bayern de Múnich lo elogió como un «auténtico profesional y un modelo a seguir», y admitió que el club tiene el enorme reto de encontrar un sustituto adecuado para un jugador que ha marcado 119 goles en 192 partidos con el Blaugrana.
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Un palmarés repleto de trofeos en Cataluña
Lewandowski deja el Barcelona con un impresionante palmarés: siete títulos en dos años. Ganó tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Llegó con 33 años procedente del Bayern de Múnich y su excelente forma física le permitió mantenerse en plenitud hasta sus últimas semanas en el club.
Aunque su próximo destino aún no es oficial, se rumorea sobre lucrativas ofertas de la Liga Profesional de Arabia Saudí y el interés de la Major League Soccer. Sea cual sea su elección, su estatus como icono moderno del Barcelona está asegurado, tras llevar al club de vuelta a la cima del fútbol español en un periodo de gran transición institucional.