Así lo anunció el lunes por la noche el club más laureado de la historia. «Valoramos la versatilidad, pasión y constancia de Konny. Demuestra sus cualidades de forma constante, temporada tras temporada, partido tras partido. Es un ejemplo porque nunca se rinde, sigue mejorando y es clave en el vestuario», afirma el director deportivo Max Eberl en la web del club.
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Se dice que Uli Hoeneß ha ejercido una influencia decisiva: el FC Bayern cierra una importante renovación del contrato de un jugador clave
Laimer se mostró encantado con la renovación de su contrato. «Ya he dicho muchas veces lo feliz que soy en Múnich y lo mucho que disfruto jugando al fútbol en este equipo. Lo siento así desde el primer día. Puedo aportar en muchas posiciones y quiero seguir dándolo todo por el FC Bayern en cada segundo. Con este equipo todo es posible y ya espero que empiece la temporada», afirmó el internacional austriaco.
Sin embargo, la negociación fue larga y, en un momento, pareció fracasar por diferencias salariales. Los representantes del jugador pidieron una cifra considerada excesiva por el campeón alemán.
Por eso, en un momento dado, el presidente honorario Uli Hoeneß intervino en las negociaciones y criticó abiertamente a Laimer y a sus asesores.
- (C)Getty Images
Uli Hoeneß pone en su sitio al asesor de Laimer: «¡Es que no es Maradona!»
Se dijo que el austriaco pedía unos 15 millones de euros al año, cifra que él negó. Tras la polémica, Hoeneß habló antes de la vuelta de Champions contra el PSG.
«Cuando uno lee lo que supuestamente se publica sobre su salario y sus exigencias, hay que ponerlo en contexto: Konny es un jugador al que aprecio mucho. Es muy importante para el equipo y para la imagen del club. Trabaja mucho por el equipo. Pero no es Maradona», declaró Hoeneß en DAZN: «Lo que gana ahora es algo que muy pocos clubes de Europa pueden pagar. No sé qué le ofrecieron Max (Eberl) y Christoph (Freund), pero seguro que no fue lo que sus asesores pidieron al principio».
Laimer llegó en 2023 del RB Leipzig como agente libre para reforzar el centro del campo, pero se ganó la titularidad como lateral derecho —e incluso izquierdo— gracias a su entrega y potencia física, convirtiéndose en pieza clave para Vincent Kompany.
Para Hoeneß estaba claro: «Es una valoración realista de su valor deportivo y económico. Es alto, pero no es un Harry Kane». A Laimer le importaba el «reconocimiento» en las negociaciones, tal y como subrayó a principios de abril.
A finales de mayo, según Sport1, Hoeneß intervino de nuevo en las negociaciones y fijó los límites económicos del club para un nuevo contrato.
Finalmente, las negociaciones terminaron con éxito y Laimer se queda en Múnich, con un moderado aumento salarial, según «kicker».
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