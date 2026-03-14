Se dice que el BVB lo está «siguiendo de cerca»: ¿sustituirá un internacional argentino a Niklas Süle?

Los rumores sobre el interés del BVB por Senesi surgieron por primera vez en febrero. Sin embargo, en aquel momento también se hablaba de que otros clubes de renombre habían puesto sus ojos en este robusto defensa. Entre ellos se mencionaban la Juventus de Turín, el AS Roma, el Brighton & Hove Albion, el Chelsea FC, el Everton FC y el Crystal Palace.

Senesi se formó en su país natal, en el San Lorenzo, y en 2019 dio el salto a Europa. En aquel momento fichó por el Feyenoord de la Eredivisie por siete millones de euros. En 2022 se produjo su traspaso al Bournemouth, que le costó 15 millones de euros.

En 2022, Senesi debutó también con la selección argentina. Tras años sin ser convocado por el seleccionador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, regresó el otoño pasado y disputó su segundo partido internacional absoluto en octubre: en el amistoso contra Venezuela, estuvo sobre el césped los 90 minutos completos.

Sin embargo, según Bild, Senesi no es el único candidato para la defensa del Dortmund: al parecer, el internacional juvenil francés Joane Gadou (19), del RB Salzburgo, también habría despertado interés.