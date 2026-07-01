Se desvela: Vitor Pereira se enteró de su despido del Nottingham Forest solo dos minutos antes de que expirara la cláusula de rescisión

La etapa de Pereira en el Nottingham Forest acabó de forma repentina y brutal, lo que muestra la implacabilidad del liderazgo de Evangelos Marinakis. TalkSPORTdetalla que la decisión se comunicó por correo electrónico a las 23:58, justo antes de que expirara una cláusula de rescisión que habría encarecido su despido.

El técnico, de 57 años, había llegado en febrero, pero la directiva actuó antes del inicio de la pretemporada. La decisión sorprendió a muchos, pues el club había mostrado interés en renovarle este verano. Según el informe, Pereira preparaba la pretemporada y la noticia le pilló por sorpresa.