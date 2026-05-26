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Se desvela: por qué fracasó el fichaje de Bruno Fernandes por el Tottenham
Los Spurs estuvieron a punto de fichar a Fernandes
Fernandes admitió que el Tottenham estuvo a punto de ficharlo antes de que el Sporting lo impidiera. Los Spurs lo siguieron en 2019 mientras planificaban la era post-Eriksen. Sin embargo, el Manchester United pagó 67,6 millones de libras en enero de 2020, aunque el portugués reveló que todo pudo ser distinto meses antes.
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Fernandes explica por qué fracasó su fichaje por el Tottenham y responde a Keane
En el podcast «The Diary Of A CEO», Fernandes reconoció que las negociaciones con el Tottenham estaban muy avanzadas antes de que el Sporting decidiera retenerlo. El centrocampista admitió que deseaba marcharse para cumplir su sueño de jugar en la Premier League.
«Sí, hablé con el Tottenham y estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo», admitió Fernandes. «Luego, en los dos últimos días del mercado, el Sporting dijo: “No lo venderemos; lo necesitamos”.
«Sí, porque quería jugar en la Premier League, la mejor y más competitiva del mundo; la liga de la que todo niño sueña formar parte, con estadios llenos, grandes clubes y jugadores excepcionales.
«Por suerte, mi sueño era jugar en el Man United, pero el Tottenham era la opción que tenía en ese momento y me alegró unirme a ellos porque me mostraron su proyecto».
Fernandes sigue siendo una figura clave a pesar de las críticas
Fernandes se ha convertido en uno de los jugadores más influyentes del Manchester United desde su llegada del Sporting. El centrocampista ha aportado goles y asistencias de forma constante pese a los altibajos del club tras la era de Sir Alex Ferguson. Su liderazgo y su temperamento dividen a los expertos, con Keane como su crítico más destacado. Sin embargo, Fernandes acepta las críticas siempre que sean justas y acertadas.
“Como siempre digo, no me importan las críticas. Las acepto de todos y nunca respondo. Cada uno tiene su opinión, puede pensar que hago algo bien o mal.
Lo que no me gusta es que la gente mienta. En este caso, lo que se ha dicho sobre Roy Keane es una mentira, o bien vio otra entrevista o no puede afirmar que dije algo que no dije, y por suerte todo está grabado.
Acepto sus críticas, que le guste o no como jugador o como persona, pero no que me atribuya palabras que no he dicho. Eso es lo único que no me gusta».
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Fernandes aspira a liderar al United hacia el éxito
Fernandes sigue siendo clave para los Red Devils, que buscan reconstruirse y competir al máximo nivel, especialmente en la próxima Liga de Campeones. Se espera que el internacional portugués mantenga su gran peso creativo en el centro del campo. Antes de la pretemporada con el United, el mediapunta se centrará en la campaña de Portugal para el Mundial de 2026.