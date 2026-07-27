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Se desvela: por qué está a punto de fracasar el posible fichaje de Mohamed Salah por el Beşiktaş
Las exigencias económicas frenan las negociaciones con Salah
Las negociaciones del Besiktas para fichar a Salah se han estancado, y el club ha confirmado la suspensión de las conversaciones. Se esperaba que el internacional egipcio, libre tras acabar su contrato en Anfield el 30 de junio, firmara con el equipo de Estambul, que ofrecía un salario anual de 12,5 millones de euros.
Sin embargo, las negociaciones se han estancado por desacuerdos sobre los derechos comerciales y los honorarios de representación, especialmente el porcentaje de ingresos por venta de camisetas y la comisión del agente del jugador.
El director deportivo del Beşiktaş, Onder Ozen, ha reconocido: «Desde hace tiempo han aumentado las especulaciones sobre Mohamed Salah. El asunto se ha debatido desde todos los ángulos. Hay cosas que queremos aclarar al respecto. Nos hemos puesto en contacto con Salah. Eso también incluía un modelo para financiar el traspaso».
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Los responsables del Beşiktaş confirman la retirada temporal
La ruptura en la comunicación se originó cuando el club se negó a sobrepasar los límites legales y financieros establecidos. Ozen añadió que el ambiente de la negociación empeoró a medida que se acercaba la fecha límite para el inicio de la nueva temporada.
Explicó: «Cuando se empezó a hablar de dinero, la fluidez que había desde el primer día se ralentizó a partir del 21 de julio. Llegaron peticiones que llevaron la negociación a un callejón sin salida».
El director deportivo subrayó que el club no pagaría comisiones ilegales ni asumiría compromisos financieros insostenibles, aunque se tratara de un jugador de la talla de Salah. «Trabajar en la gestión de jugadores es legal, y la comisión tiene un límite legal; superarlo es ilegal», añadió Ozen. «Para Beşiktaş, evitar estas situaciones es un requisito. El presidente, aunque impopular, decidió retirarse temporalmente de la mesa de negociaciones por Salah».
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El Beşiktaş se interesa por Leão, del AC Milan
Ante la incertidumbre del fichaje de Salah, el Beşiktaş ha reaccionado rápido y busca al extremo portugués Leão, del AC Milan.
Aunque Leão ocupa una posición similar, su juventud y explosividad aportan otra dinámica al esquema de Italiano.
Pasar de un jugador libre como Salah a una estrella con contrato como Leao implica retos económicos distintos. El Milan mantiene su postura: no le interesan soluciones temporales. Según se informa, los rossoneri han comunicado a las partes interesadas que solo considerarán una venta al contado, no una cesión con opción de compra.
El precio del exjugador del año de la Serie A rondaría entre 50 y 60 millones de euros.
Exigencias y postura de los jugadores respecto al traslado a Turquía
Fichar a Leão no solo exige pagar lo que pide el Milán. El jugador busca un salario alto para dejar las cinco grandes ligas europeas, donde varios clubes lo siguen.
Según algunas informaciones, Leão no fichará por la Superliga turca a menos que se satisfagan íntegramente sus exigencias salariales: un salario de al menos 8 millones de euros por temporada, más primas por rendimiento. Es una cifra elevada para cualquier club turco, pero el Beşiktaş no se amedrenta y busca una figura emblemática.
Galatasaray y Fenerbahçe también siguen al jugador de 27 años, pero las «Águilas Negras» confían en que su oferta formal al Milan les otorgue ventaja.
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