Se desvela: por qué está a punto de fracasar el posible fichaje de Mohamed Salah por el Beşiktaş

Las negociaciones del Besiktas para fichar a Salah se han estancado, y el club ha confirmado la suspensión de las conversaciones. Se esperaba que el internacional egipcio, libre tras acabar su contrato en Anfield el 30 de junio, firmara con el equipo de Estambul, que ofrecía un salario anual de 12,5 millones de euros.

Sin embargo, las negociaciones se han estancado por desacuerdos sobre los derechos comerciales y los honorarios de representación, especialmente el porcentaje de ingresos por venta de camisetas y la comisión del agente del jugador.

El director deportivo del Beşiktaş, Onder Ozen, ha reconocido: «Desde hace tiempo han aumentado las especulaciones sobre Mohamed Salah. El asunto se ha debatido desde todos los ángulos. Hay cosas que queremos aclarar al respecto. Nos hemos puesto en contacto con Salah. Eso también incluía un modelo para financiar el traspaso».