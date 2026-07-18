Se desvela: por qué el Real Madrid descartó a Mateus Fernandes pese a que Jorge Mendes ya tenía un acuerdo total

Según el periodista de Radio Marca, Sergio Valentín, Fernandes era uno de los objetivos preferidos de Mourinho desde el inicio del mercado de fichajes. El técnico presionó para cerrar el fichaje, convencido de que el centrocampista aportaría dinamismo y presencia de área a área a su plantilla.

Mendes ya había avanzado las negociaciones con el jugador y su club, pero el Madrid renunció al fichaje.

El Madrid no quiso igualar la oferta que llevó al jugador al Tottenham. Los Spurs pagaron unos 85 millones de libras (98 millones de euros), cantidad que el club español consideró excesiva para esa posición.