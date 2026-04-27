Se desvela: por qué el Manchester United usará un patrocinador distinto en el pecho contra el Brentford

Tijmen Zonderwijk, cofundador de MatchWornShirt, afirmó: «Estas camisetas representan lo mejor del fútbol: momentos vividos sobre el terreno de juego que se traducen en un impacto significativo fuera de él. Al acercar a los aficionados al deporte que aman, estamos convirtiendo esa pasión en algo más grande, contribuyendo a recaudar fondos esenciales y a dar a conocer programas sanitarios globales que salvan vidas en todo el mundo».



