Se desvela la verdad sobre el fichaje de Scott McTominay por la Liga Profesional de Arabia Saudí tras su ascenso a la categoría de superestrella en el Nápoles

A pesar del aliciente de un suculento contrato en el país del Golfo, el internacional escocés habría rechazado una oferta formal de un club de la Liga Profesional Saudí cuyo nombre no se ha revelado. El exjugador del Manchester United ha visto cómo su cotización se disparaba desde su llegada a Italia, pero su prioridad sigue siendo claramente continuar su trayectoria a las órdenes de Conte en el Estadio Diego Armando Maradona.

Según el experto en fichajes Nicolo Schira, «un club saudí ofreció un salario enorme para intentar convencer a Scott McTominay, quien rechazó la oferta». Esta postura ha sido respaldada en cierta medida por Fabrizio Romano, quien señaló que el jugador «no está en conversaciones con clubes de la Liga Profesional Saudí» en estos momentos, a pesar de los rumores que rodean una posible salida.