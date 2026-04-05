Se desvela: la estrella de la Premier League a la que recurriría el Manchester United «si no consiguen fichar a Elliot Anderson», ya que su rival, el City, obliga a los «Diablos Rojos» a replantearse la situación

El Newcastle afronta un mercado de fichajes lleno de incertidumbre, ante la creciente preocupación de que pueda perder a varios de sus jugadores estrella si no logra clasificarse para las competiciones europeas. Además de Tonali, también se ha especulado con la salida de Bruno Guimaraes, lo que dejaría al entrenador Eddie Howe ante un posible éxodo masivo. Tonali ha sido un jugador constante para los Magpies, acumulando 47 partidos y sumando siete asistencias. Sin embargo, dado que, según se informa, sus representantes llevan desde enero sondeando el interés de varios equipos de la división —entre ellos el Arsenal y el Liverpool—, el United está listo para dar el golpe si se presenta la oportunidad de fichar a su alternativa, valorada en 100 millones de libras.