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Se desvela: la estrella de la Premier League a la que recurriría el Manchester United «si no consiguen fichar a Elliot Anderson», ya que su rival, el City, obliga a los «Diablos Rojos» a replantearse la situación
El United se decanta por Tonali mientras el City lidera la carrera
Según Football Insider, el United está siguiendo de cerca la situación de Tonali en St James' Park ante el creciente temor de quedarse sin Anderson. El mediapunta del Forest ha sido la primera opción para revitalizar el centro del campo, pero el City lidera actualmente la puja por el jugador de 23 años y confía en cerrar el acuerdo. Se espera que el Forest pida una cantidad cercana a los 100 millones de libras (132 millones de dólares) por el internacional inglés. Dada la superioridad financiera del City y la necesidad del United de distribuir su presupuesto, el club ha reconocido que es necesario replantearse la situación para evitar quedarse sin efectivos.
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El perfil ideal para el puesto de Casemiro
Dado que el club busca desesperadamente reforzar su mediocampo bajo la dirección de Carrick, el internacional italiano de 25 años se ha convertido en la opción preferida. El exjefe de ojeadores del United, Mick Brown, cree que el centrocampista ofrece un perfil específico que se ajustaría a las necesidades tácticas de Old Trafford. Tras realizar un análisis exhaustivo de la situación, Brown explicó exactamente por qué el exjugador del AC Milan es considerado el candidato ideal para ocupar el puesto de mediocampista defensivo. «Encajaría en ese papel de Casemiro mejor que algunas de las otras opciones que han barajado y realmente ha impresionado con el Newcastle esta temporada», reveló Brown.
Un ojeador revela que Tonali es el principal objetivo
Brown explicó exactamente por qué los Red Devils están cambiando de rumbo y planeando un posible fichaje. «Hay muchos centrocampistas a los que el Manchester United ha echado el ojo», declaró a Football Insider. «Elliot Anderson, obviamente, es el principal candidato; es al que realmente quieren, pero el Manchester City también está interesado, así que podría ser complicado. Pero si no consiguen a Anderson, Tonali es el nombre que más he oído mencionar. Encajaría en el papel de Casemiro mejor que algunas de las otras opciones que han barajado y ha causado muy buena impresión con el Newcastle esta temporada».
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El Newcastle afronta un verano lleno de incertidumbre ante la marcha de sus estrellas
El Newcastle afronta un mercado de fichajes lleno de incertidumbre, ante la creciente preocupación de que pueda perder a varios de sus jugadores estrella si no logra clasificarse para las competiciones europeas. Además de Tonali, también se ha especulado con la salida de Bruno Guimaraes, lo que dejaría al entrenador Eddie Howe ante un posible éxodo masivo. Tonali ha sido un jugador constante para los Magpies, acumulando 47 partidos y sumando siete asistencias. Sin embargo, dado que, según se informa, sus representantes llevan desde enero sondeando el interés de varios equipos de la división —entre ellos el Arsenal y el Liverpool—, el United está listo para dar el golpe si se presenta la oportunidad de fichar a su alternativa, valorada en 100 millones de libras.