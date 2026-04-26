AFP
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Se desvela: hay dos condiciones previas antes de que el Manchester United decida fichajes; aún no busca sustituto para Casemiro, que se marcha
Los dos pilares de la estrategia de verano del United
El experto en fichajes Fabrizio Romano afirma que el United actúa con paciencia y no cerrará fichajes importantes hasta cumplir dos condiciones. Aunque el área de ojeadores ha propuesto varios objetivos, el club quiere tener toda la estructura lista antes de invertir fuerte.
En su canal de YouTube, Romano explicó que el club está a la espera. Dijo: «Por ahora, el United aún no ha decidido si irá a por este o aquel jugador. El primer paso es clasificarse para la Liga de Campeones. El segundo es decidir si nombrarán a Michael Carrick como entrenador. Solo después de eso activarán las opciones para el centro del campo».
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La Liga de Campeones y la cuestión del entrenador
El primer escollo es matemático: el United necesita asegurar su plaza en la próxima Liga de Campeones. Aunque la clasificación se ve como una mera formalidad, la directiva quiere confirmar la estabilidad financiera que aporta la competición europea antes de cerrar presupuestos. Esos ingresos son clave para equilibrar las cuentas mientras se persiguen fichajes de alto nivel en todas las posiciones.
El segundo factor, y quizás el más relevante, es el futuro de Michael Carrick. Aunque el excentrocampista del United ha dejado una gran impresión durante su etapa en el club, aún no se ha confirmado oficialmente su nombramiento definitivo. INEOS parece decidido a proporcionar a quien ocupe el banquillo la próxima temporada una plantilla adaptada a sus necesidades tácticas específicas, por lo que no se autorizará ningún fichaje hasta que la situación del entrenador esté resuelta al 100 %.
Los refuerzos para el centro del campo quedan en segundo plano
La prioridad del mercado es hallar un sustituto a largo plazo para Casemiro, cuyo traspaso se espera este verano. Aunque su salida es inminente, el United aún no ha presentado ofertas formales por los centrocampistas que sigue. El club prefiere esperar para evitar fichar a alguien que no encaje en la visión del entrenador.
Además, buscan un lateral izquierdo y un delantero con experiencia para reforzar el ataque. El presupuesto dependerá de las ventas de jugadores, pues varios futbolistas aún no saben si se quedarán. Hasta que se definan esas salidas, la búsqueda de reemplazos quedará en segundo plano.
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El peligro de quedarse atrás respecto a los rivales
La paciencia de INEOS busca evitar fichajes indiscriminados, pero crece el temor de que el United se quede atrás. Según informes, el Manchester City lidera la carrera por Elliot Anderson, estrella del Nottingham Forest, jugador que interesa al United pero que, por ahora, permanece fuera de su alcance por el retraso autoimpuesto.
Con cuatro competiciones por delante, urge contar con una plantilla amplia y equilibrada. Mientras el club tarda en confirmar a Carrick como entrenador y en asegurar su plaza en la Liga de Campeones, se reduce la posibilidad de fichar a los jugadores más codiciados.