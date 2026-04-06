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Se desvela el sorprendente interés del Arsenal por Dani Olmo, del Barcelona, mientras el centrocampista deja clara su postura respecto al traspaso
Los Gunners fracasan en su audaz intento por fichar a Olmo
El Arsenal se ha convertido en un pretendiente inesperado para Olmo, del Barcelona, ya que, según informa *Sport* a través de *SportWitness*, los Gunners han realizado recientemente un intento concreto por atraer al centrocampista a la Premier League. Según el informe, Mikel Arteta estaba dispuesto a aprovechar un momento en el que el jugador de 27 años no estaba disfrutando de minutos de juego regulares bajo las órdenes de Hansi Flick, con la esperanza de convencer al español de que su futuro estaba en el Emirates Stadium.
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La postura de Olmo respecto a un posible fichaje por la Premier League o por un equipo saudí
A pesar del atractivo de la Premier League y del ambicioso proyecto del Arsenal, Olmo ha dejado claro que no tiene intención alguna de abandonar prematuramente su sueño en el Barcelona. El centrocampista está totalmente comprometido con triunfar en el club donde pasó sus años de formación en la cantera de La Masia, cerrando de hecho la puerta a un fichaje por el Emirates Stadium en un futuro inmediato. Esta lealtad inquebrantable también se vio puesta a prueba por ofertas astronómicas procedentes de otros clubes. Sport indica que el Al-Qadsia, equipo de la Liga Profesional Saudí, presentó una propuesta desorbitada, que incluía un contrato de cuatro años por valor de 9,5 millones de euros netos por temporada. El Manchester City y Pep Guardiola también son admiradores suyos desde hace tiempo, y el agente de Olmo, Andy Bara, avivó brevemente los rumores el verano pasado al afirmar: «Nunca se sabe lo que deparará el futuro».
Sin embargo, al igual que hizo con el Arsenal, Olmo rechazó las riquezas de Oriente Medio y el atractivo de Manchester para continuar su andadura a las órdenes de Flick en La Liga. En definitiva, este firme compromiso hace que un acuerdo sea casi imposible a corto plazo. Con un contrato vigente hasta 2030 y un valor de mercado estimado en unos 60 millones de euros, cualquier pretendiente necesitaría, siendo realistas, que el club catalán empujara activamente al jugador hacia la puerta de salida antes de que un traspaso pudiera concretarse.
La búsqueda de refuerzos para el centro del campo por parte de Arteta
El interés por Olmo pone de manifiesto el deseo constante de Arteta de incorporar más creatividad de talla mundial a su mediocampo. Este interés ha surgido más o menos al mismo tiempo que, según se informa, el Arsenal lidera la puja en la Premier League por el veterano del Bayern de Múnich Leon Goretzka. Parece que los Gunners están echando una amplia red por las ligas de élite de Europa para encontrar el perfil perfecto con el que reforzar su plantilla en la lucha por el título.
- AFP
Un futuro a largo plazo en el Camp Nou
Olmo ha mantenido un alto nivel de rendimiento en el Barça desde que regresó al club procedente del RB Leipzig en 2024. Su importancia para Flick también ha ido en aumento a medida que avanzaba la temporada actual, ya que el internacional español ha sumado 16 participaciones en goles en 39 partidos disputados en todas las competiciones.
Por ahora, el Arsenal debe centrar su atención en otros objetivos si desea incorporar a un nuevo creador de juego a sus filas. A menos que la situación financiera del Barcelona obligue a una venta sorpresa, todo apunta a que Olmo se quedará exactamente donde está.