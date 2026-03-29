Se desvela el plan de pretemporada del Manchester United para JJ Gabriel, la joven promesa de 15 años, ante su inminente salto al primer equipo

Ya ha sido invitado a entrenar con el primer equipo del club —a pesar de que no cumplirá los 15 años hasta octubre de 2025— y ha impresionado a muchos con sus hazañas en tan ilustre compañía. Darren Fletcher, que es el entrenador del equipo sub-18 en Old Trafford y que esta temporada ha ejercido brevemente como entrenador interino del primer equipo, ha dicho lo siguiente sobre la promesa más destacada que los Red Devils han descubierto en mucho tiempo: «Es un chaval con un gran revuelo a su alrededor; ya sabes que se habla mucho de él y con razón, porque es un chico con mucho talento. Trabaja duro. Lo primero que diría es que le encanta el fútbol. Le encanta entrenar, le encanta jugar, le encanta tener el balón, le encanta expresarse. Toma decisiones fantásticas. Tiene un entusiasmo por el juego que es sencillamente increíble.

«Tiene 15 años y un futuro brillante por delante. Estoy muy emocionado por su talento, pero lo más importante es que siga desarrollándose; está en el equipo sub-18 y lo está haciendo fantásticamente bien, pero aún le queda mucho por aprender. El mundo está a sus pies y solo tiene que seguir su camino; su momento llegará a su debido tiempo. Pero por ahora, creo que es un poco pronto, y creo que mucha gente estaría de acuerdo conmigo».

Michael Carrick, actual entrenador interino de los Red Devils, ha dicho lo siguiente sobre Gabriel, tras no haber podido dar al joven su debut oficial: «Lo está haciendo muy bien, JJ. Tenemos muy buenos jugadores jóvenes en la cantera e intentamos que los más jóvenes suban [al primer equipo] tanto como podamos. Siempre intentamos darles esa oportunidad de venir a entrenar y sentirlo.

«JJ tiene un gran talento, es bastante obvio, y ha hecho una temporada realmente buena con el equipo sub-18. Obviamente, tenemos muy buena opinión de él, pero la paciencia es importante a la hora de gestionar todo lo que eso conlleva y trabajar con él en su desarrollo, como hacemos con todos los demás jugadores jóvenes, y elegir el momento adecuado para dar el salto. Lo que ha hecho en los entrenamientos, lo ha hecho bien, como era de esperar, y es bueno que los jugadores más jóvenes suban con nosotros».