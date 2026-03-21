AFP
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Se desvela el nuevo sueldo de Kobbie Mainoo en el Manchester United antes de la renovación de su contrato: el salario del centrocampista se cuadruplicará
Recompensa económica para los graduados de la academia
Los Red Devils están actuando con rapidez para asegurar el futuro a largo plazo de su preciada joya. Según talkSPORT, se espera que Mainoo firme un contrato que lo mantenga en el Teatro de los Sueños hasta 2031.
Según las condiciones propuestas, el jugador de 20 años verá cómo sus ingresos semanales pasan de 25 000 £ a un salario base de 120 000 £. También se espera que el acuerdo incluya diversas bonificaciones relacionadas con el rendimiento, y el United ya tiene previsto revisar de nuevo sus condiciones en 2028 si continúa su rápida progresión.
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Grandes elogios desde el banquillo
Carrick ha desempeñado un papel fundamental en el reciente resurgimiento de Mainoo, alineando al joven en todos los partidos desde que asumió el cargo, después de que este tuviera dificultades para conseguir minutos de juego en la era de Amorim. El ex capitán del United cree que el centrocampista apenas está empezando a mostrar su potencial.
«Siempre puede mejorar en muchas cosas; esa es la edad que tiene, para empezar», señaló Carrick. «Le queda mucho por venir y por desarrollar, y eso es algo natural; no es algo negativo para Kobbie, es simplemente la etapa en la que se encuentra en su carrera, así que esperemos que tenga muchas facetas en las que mejorar y seguir desarrollándose».
«Creo que lo ha hecho muy bien. No haber jugado mucho durante un tiempo y luego entrar, disputar una racha de partidos y encontrar el ritmo. Creo que lo hizo muy rápido y hay una especie de fluidez natural; de hecho, me pareció que volvió a estar muy bien este fin de semana. Ofreció una actuación en la que hizo un poco de todo, controló el partido y supo defenderse cuando tenía que hacerlo; fue realmente impresionante».
Estabilidad defensiva y convocatorias internacionales
La actividad contractual se extiende a la zaga, donde Harry Maguire está negociando una prórroga de un año con opción a otros 12 meses. Al igual que Mainoo, Maguire ha renacido bajo las órdenes de Carrick, siendo titular en todos los partidos desde el cambio de entrenador. Sin embargo, esto cambiará muy pronto, ya que Maguire deberá cumplir una sanción por la tarjeta roja que recibió en el empate 2-2 del viernes en Bournemouth.
El buen rendimiento de ambos en el club no ha pasado desapercibido para el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel. Ambos jugadores han sido convocados de nuevo para la lista de 35 jugadores de los Tres Leones por primera vez desde septiembre de 2024, lo que les vuelve a poner en la pugna por un puesto en el próximo Mundial de Norteamérica.
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¿Y ahora qué?
El resultado del viernes no ha alterado la tercera posición de los Red Devils en la clasificación de la Premier League, ya que acumulan ahora 55 puntos en 31 partidos, cuatro puntos por delante del Aston Villa, quinto clasificado. Tras el parón internacional, los hombres de Carrick disputarán sus últimos siete partidos de liga, siendo el Leeds United su primer rival, seguido del Chelsea y el Brentford.
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