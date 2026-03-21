Se desvela el nuevo sueldo de Kobbie Mainoo en el Manchester United antes de la renovación de su contrato: el salario del centrocampista se cuadruplicará

Carrick ha desempeñado un papel fundamental en el reciente resurgimiento de Mainoo, alineando al joven en todos los partidos desde que asumió el cargo, después de que este tuviera dificultades para conseguir minutos de juego en la era de Amorim. El ex capitán del United cree que el centrocampista apenas está empezando a mostrar su potencial.

«Siempre puede mejorar en muchas cosas; esa es la edad que tiene, para empezar», señaló Carrick. «Le queda mucho por venir y por desarrollar, y eso es algo natural; no es algo negativo para Kobbie, es simplemente la etapa en la que se encuentra en su carrera, así que esperemos que tenga muchas facetas en las que mejorar y seguir desarrollándose».

«Creo que lo ha hecho muy bien. No haber jugado mucho durante un tiempo y luego entrar, disputar una racha de partidos y encontrar el ritmo. Creo que lo hizo muy rápido y hay una especie de fluidez natural; de hecho, me pareció que volvió a estar muy bien este fin de semana. Ofreció una actuación en la que hizo un poco de todo, controló el partido y supo defenderse cuando tenía que hacerlo; fue realmente impresionante».