Se desvela el motivo por el que el gran partido de la Premier League entre el Arsenal y el Everton, y el Chelsea contra el Newcastle, se disputarán AMBOS hoy a las 17:30

Los aficionados acostumbrados a los horarios escalonados tradicionales se llevarán una sorpresa esta tarde. En una decisión poco habitual, la Premier League ha eliminado por completo la franja horaria de las 12:30 y, en su lugar, ha optado por concentrar dos partidos estrella simultáneamente en la franja vespertina. El crucial encuentro del Arsenal contra el Everton y el duelo del Chelsea contra el Newcastle United comenzarán ambos a las 17:30 GMT.

Esta reorganización logística es una consecuencia directa del apretado calendario europeo. Dado que varios clubes ingleses se encuentran en las fases eliminatorias de las competiciones continentales, la liga se ha visto obligada a dar prioridad a los tiempos de recuperación frente al flujo habitual de retransmisiones. Esto significa que los aficionados deberán esperar hasta después del parón de las 15:00 para poder disfrutar hoy de la primera dosis de acción de la máxima categoría.