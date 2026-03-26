Se desvela el «mercado de fichajes ideal» del Manchester United para este verano: Iliman Ndiaye y Lewis Hall, entre los OCHO nombres que están en el punto de mira

Los Red Devils se enfrentan a una importante transición en el centro del campo, ya que el veterano centrocampista Casemiro abandonará Old Trafford al final de la temporada. Para cubrir ese vacío, el United ha dado prioridad al fichaje de Baleba, del Brighton, según Sky Sports. Aunque un intento anterior fracasó, el club cree que ahora el acuerdo es más factible, dada la ligera bajada en el valor de mercado del jugador de 22 años.

La estrategia de fichajes va más allá de una pantalla defensiva, ya que el club busca un «número ocho» creativo. Elliot Anderson, del Nottingham Forest, se ha convertido en la primera opción para este puesto, aunque el United se enfrenta a una dura competencia por parte de su rival ciudadano, el Manchester City, para hacerse con los servicios del versátil centrocampista.