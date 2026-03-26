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Se desvela el «mercado de fichajes ideal» del Manchester United para este verano: Iliman Ndiaye y Lewis Hall, entre los OCHO nombres que están en el punto de mira
La reorganización del centro del campo sigue siendo la prioridad
Los Red Devils se enfrentan a una importante transición en el centro del campo, ya que el veterano centrocampista Casemiro abandonará Old Trafford al final de la temporada. Para cubrir ese vacío, el United ha dado prioridad al fichaje de Baleba, del Brighton, según Sky Sports. Aunque un intento anterior fracasó, el club cree que ahora el acuerdo es más factible, dada la ligera bajada en el valor de mercado del jugador de 22 años.
La estrategia de fichajes va más allá de una pantalla defensiva, ya que el club busca un «número ocho» creativo. Elliot Anderson, del Nottingham Forest, se ha convertido en la primera opción para este puesto, aunque el United se enfrenta a una dura competencia por parte de su rival ciudadano, el Manchester City, para hacerse con los servicios del versátil centrocampista.
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En busca del perfil perfecto
Ya se están barajando opciones alternativas por si los objetivos principales resultaran demasiado difíciles de alcanzar. Joao Gomes, del Wolverhampton, se considera una solución rentable, sobre todo teniendo en cuenta que su equipo se enfrenta al descenso, mientras que Adam Wharton, del Crystal Palace, sigue siendo una opción nacional con gran potencial.
En el último tercio del campo, la atención se ha desplazado hacia la sensación del RB Leipzig, Yan Diomande. El internacional de Costa de Marfil, de 19 años, ha revolucionado la Bundesliga con 10 goles y siete asistencias esta temporada, ofreciendo el perfil específico de extremo diestro del que carece actualmente el United. Para complementar esta energía juvenil, el club también está siguiendo de cerca a Ndiaye, del Everton, que está disfrutando de otra temporada productiva y marcó recientemente en la goleada por 3-0 de los Toffees al Chelsea.
La profundidad defensiva y la solución para el lateral izquierdo
Hall, del Newcastle United, es el principal candidato para resolver los continuos problemas del United en el lateral izquierdo. Tras una temporada estelar que le valió la convocatoria con la selección inglesa de Thomas Tuchel, Hall se considera el rival ideal para Luke Shaw, sobre todo ahora que la etapa de Tyrell Malacia en el club llega a su fin.
Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort, también está en el punto de mira como opción secundaria. El alemán de 22 años ha destacado en la Bundesliga, contribuyendo en ocho goles esta temporada. La directiva del United está dispuesta a cerrar cualquier acuerdo rápidamente para evitar las subidas de precio que suelen producirse tras las actuaciones en el Mundial.
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¿Y ahora qué?
Antes de centrarse por completo en el mercado de fichajes, el Manchester United intentará terminar la temporada con fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que aspira a conseguir una plaza en la Liga de Campeones para la próxima temporada. Los Red Devils ocupan actualmente el tercer puesto de la clasificación con 55 puntos, solo un punto por delante del Aston Villa, cuarto clasificado, y seis puntos por delante del Liverpool, que ocupa actualmente el quinto puesto. Su próximo partido será contra el Leeds United el 13 de abril, tras el parón internacional.