AFP
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Se desvela el extraordinario gesto de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr mientras Alvaro Gonzalez detalla el calvario por los salarios impagados
González destapa preocupantes retrasos en los pagos
El excentral español dejó al descubierto el inesperado problema económico con el que se encontró en Riad antes de la sonada llegada de la superestrella procedente del Manchester United en diciembre de 2022. Alvaro, que anunció su retirada del fútbol profesional a principios de agosto de 2026 a los 36 años, reveló que pasó sus seis primeros meses en el club completamente sin cobrar. La preocupante situación resultó profundamente irónica, dado que el gigante respaldado por el PIF figura entre las instituciones deportivas más ricas de Arabia Saudí
- Power Sport Images
Un defensa central relata una frustrante disputa salarial
Al reflexionar sobre las primeras etapas de su aventura en Oriente Medio tras dejar el fútbol europeo, el exdefensa del Espanyol y del Villarreal habló de la incertidumbre persistente que se apoderó del vestuario. Al detallar el amplio retraso en el cobro de sus emolumentos, Alvaro explicó, tal y como recoge LeFutbolin: "Estuve en Arabia Saudí seis meses sin cobrar. Los primeros meses de mi etapa en Arabia Saudí, en el mejor club del país junto al Al-Hilal. Se podían meter 70.000 [aficionados] en un partido. No estaba preocupado porque ya llevaba 14 años en el fútbol y había ahorrado algo de dinero, pero había ido allí para ganar dinero".
Ronaldo fuerza un acuerdo para la plantilla
El prolongado conflicto salarial solo se resolvió finalmente después de que el capitán de Portugal se enterara de la crisis en el vestuario e interviniera directamente ante las autoridades competentes. Al recordar cómo Ronaldo se negó a cobrar su salario inicial hasta que sus compañeros fueran compensados, Alvaro añadió: "Se enteró de la situación. Iba a cobrar del Gobierno y dijo que, de su primer salario, que no era pequeño, lo primero que tenían que hacer era pagar a los jugadores. A algunos no nos habían pagado, no a todos, y dijo: 'Hasta que esta gente cobre...'. No tenía por qué hacerlo, pero Cristiano lo hizo".
- ZUMA Press Wire
El delantero incansable persigue un hito histórico
La etapa del dúo juntos fue breve, ya que coincidieron en solo 11 partidos oficiales a lo largo de la campaña 2022-23 y lograron seis victorias antes de que el español siguiera su camino. Ronaldo tiene ahora 41 años y sigue bajo contrato con el gigante de Riad hasta junio de 2027. Su incansable persecución de la histórica marca de los 1.000 goles continúa impulsando al veterano delantero mientras lidera al Al-Nassr tanto en el ámbito nacional como en el continental.
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