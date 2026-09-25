El prolongado conflicto salarial solo se resolvió finalmente después de que el capitán de Portugal se enterara de la crisis en el vestuario e interviniera directamente ante las autoridades competentes. Al recordar cómo Ronaldo se negó a cobrar su salario inicial hasta que sus compañeros fueran compensados, Alvaro añadió: "Se enteró de la situación. Iba a cobrar del Gobierno y dijo que, de su primer salario, que no era pequeño, lo primero que tenían que hacer era pagar a los jugadores. A algunos no nos habían pagado, no a todos, y dijo: 'Hasta que esta gente cobre...'. No tenía por qué hacerlo, pero Cristiano lo hizo".