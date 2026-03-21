Se desvela: cuándo podría debutar JJ Gabriel con el primer equipo del Manchester United, tras el aplazamiento de su debut debido a las normas de la Premier League

Al actual entrenador del United, Carrick, le han preguntado por Gabriel y ha dejado claro que cree que el joven tiene un enorme potencial. «JJ lo está haciendo muy bien. Tenemos muy buenos jugadores jóvenes en la cantera e intentamos incorporar a los más jóvenes [al primer equipo] tanto como podemos», declaró a los periodistas a principios de este mes.

«Siempre intentamos darles esa oportunidad a los jugadores para que vengan a entrenar y lo vivan. JJ tiene un gran talento, es bastante obvio, y ha tenido una temporada realmente buena con el equipo sub-18. Obviamente, tenemos muy buena opinión de él, pero la paciencia es importante a la hora de gestionar todo lo que eso conlleva y trabajar con él en su desarrollo, como hacemos con todos los demás jugadores jóvenes, y elegir el momento adecuado para dar el salto. Lo que ha hecho en los entrenamientos, lo ha hecho bien, como era de esperar, y es bueno que los jugadores jóvenes suban con nosotros».