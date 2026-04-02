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Se desvela: cómo Lionel Messi y el Barcelona inspiraron la dinastía de la NBA de la que disfrutan Steph Curry y los Golden State Warriors
Kerr buscó inspiración en Guardiola como entrenador
Steve Kerr lleva 12 años al frente de los Warriors. Tras haber saboreado cinco victorias en las Finales de la NBA como jugador —junto a Michael Jordan en los Chicago Bulls—, ha conseguido otras cuatro coronas como entrenador jefe.
La primera de ellas fue en 2015, un año después de su llegada a San Francisco. Heredó un grupo de jugadores repleto de estrellas, pero necesitaba un nuevo sistema para convertir el potencial en algo más tangible.
Kerr buscó inspiración en otro deporte de pelota, y consideró a Guardiola como el modelo a seguir perfecto para otros entrenadores. Este disfrutó de éxitos nacionales y continentales cuando tuvo a Messi y compañía a su disposición.
Los Warriors intentaron implementar un esquema táctico similar bajo la dirección de Kerr, y se pidió a Curry y Thompson, entre otros, que jugaran con mayor intensidad, lo que permitía rotar el balón más rápido y llevarlo a zonas de ataque donde era más fácil anotar.
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Cómo Curry y compañía intentaron imitar a Messi y al Barcelona
Tras el nombramiento de Kerr, les mostraron vídeos de los legendarios equipos del Barcelona, y Thompson explicó a Mundo Deportivo cómo Messi y otras superestrellas del fútbol contribuyeron a sacar lo mejor de un equipo ambicioso en Estados Unidos.
El escolta de 36 años, que ahora milita en los Dallas Mavericks, respondió cuando se le preguntó si recordaba algún vídeo tutorial concreto: «No, pero obviamente Ronaldinho y Lionel Messi, cuando estaban allí, y Neymar, formaron un súper equipo durante mucho tiempo, y Steve los utilizó como ejemplo de cómo queríamos jugar en cuanto a la circulación del balón, los toques rápidos y lo contagioso que eso resulta para el trabajo en equipo y, en última instancia, conduce al objetivo de ganar. El Barcelona lo hizo al más alto nivel, así que felicidades a Steve Kerr por dar un gran ejemplo».
La filosofía del tiki-taka se ha implantado en los círculos de la NBA
Curry, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, que ayudó a los Warriors a ganar cuatro finales de la NBA entre 2015 y 2022, había comentado anteriormente en el podcast «Mind the Game» que Kerr se inspiraba en Messi y el Barcelona para saber cómo dominar a los rivales: «Me dijo: “Solo quiero hacer un par de ajustes en la forma en que creamos las oportunidades de tiro”».
«Así que, una vez que llegamos al campo de entrenamiento, nos mostró un vídeo del tiki-taka del Barcelona y nos habló de ello como una filosofía sobre cómo íbamos a crear oportunidades de tiro, cómo íbamos a mantener las cosas sencillas y hacer que la defensa tuviera que tomar un millón de decisiones en cada posesión, para que pudiéramos encontrar el tiro adecuado.
«Me costó un poco acostumbrarme a no pedir una jugada y dejar que el balón dictara dónde debías estar».
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Curry y Messi siguen compitiendo al más alto nivel
Esa estrategia dio sus frutos de inmediato, ya que los Warriors se convirtieron rápidamente en el equipo a batir en las canchas de la NBA. El Barcelona disfrutó de la presencia de Messi hasta 2021, antes de que se marchara al París Saint-Germain, y aún espera darle la bienvenida de nuevo a Cataluña en algún momento, ya sea en un partido de exhibición o como director, una vez que el eterno jugador de 38 años, que sigue persiguiendo trofeos con el Inter de Miami, ganador de la MLS Cup, haya colgado las botas tras batir todos los récords.