Se desvela: Carlo Ancelotti y los seis entrenadores que el Manchester United barajó antes de ofrecerle el puesto de forma definitiva a Michael Carrick

Carrick asumió el mando en Old Trafford como solución provisional tras la marcha de Ruben Amorim en enero. Aunque su nombramiento con un contrato permanente de dos años llega tras un brillante tercer puesto, los responsables del United ampliaron inicialmente su búsqueda al ámbito internacional.

Según The Athletic, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, era el favorito del régimen liderado por INEOS; sin embargo, el alemán renovó con los Tres Leones. También se valoró a Julian Nagelsmann, pero su compromiso con la campaña mundialista de Alemania complicó las negociaciones.