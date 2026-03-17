Goal.com
En directo
Como 1907 v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Simone Gervasio

Traducido por

¿Se despide Fábregas de Como? ¿Quién podría ocupar su puesto? Y será el propio Cesc quien lo elija

¿Qué futuro le espera al banquillo del Como? Hemos intentado imaginar quién podría ser el elegido por Fábregas como su sustituto.

El testigo que habrá que recoger cuando termine la exitosa aventura de Cesc Fábregas en el banquillo del Como será de los que pesan. El catalán ha sabido llevar al equipo lariano entre los mejores de la Serie A, combinando un fútbol espectacular con una gestión inteligente de la plantilla y de las distintas ventanas de fichajes. Un trabajo que lo ha situado inevitablemente en el punto de mira de losgrandes de Europa y que pronto podría empujarlo a abandonar el lago. 

En lucha por la Champions League y con un futuro prometedor por delante, los caminos del entrenador y del club podrían separarse pronto. Por un lado, Cesc sabe que quizá en ningún otro sitio podría encontrar tanta libertad y margen de mejora; por otro, dada su trayectoria, es consciente de que hay escenarios mucho más prestigiosos que la gran realidad en la que se ha convertido el Como. Fábregas se encuentra en una encrucijada, o mejor dicho, se encontrará en ella. Al final de la temporada podrá continuar y apuntar cada vez más alto con su proyecto o dejarlo en otras manos expertas. Pues bien, si la elección fuera la segunda: ¿quién podría llegar en su lugar? Hemos intentado imaginar los perfiles adecuados.

  • FABREGAS-COMO: ¿JUNTOS HASTA CUÁNDO?

    Que Fábregas acabe dejando el Como tarde o temprano es algo inevitable, y recientemente también se ha referido a ello el presidente del club, Mirwan Suwarso. En una entrevista con la revista Undici, declaró: «Fábregas es realmente muy importante para nosotros, pero seríamos unos estúpidos si no pensáramos que algún día podría irse al Arsenal, al Barcelona o al Chelsea. Dicho esto, espero que, mientras esté aquí, nos ayude a trazar un plan de éxito también para quien tenga que sustituirlo. Para mí, cuando se vaya, si es que alguna vez se va, debería ser él quien elija a su sucesor. Debería participar en la elección. Como miembro de la Junta de Fútbol, tendrá que ayudarnos a nombrar al próximo entrenador».

    En resumen, antes de marcharse, Fábregas señalará a su sucesor y le allanará el camino, un poco como hizo Klopp con Slot en el Liverpool. Ya se había hablado de ello al final de la temporada pasada, cuando el español había mantenido varias conversaciones con clubes como el Inter y el Bayer Leverkusen. En las últimas ruedas de prensa, dijo entonces: «Quiero marcharme de aquí dejando un legado. Lo importante es que quien venga después de mí se encuentre con un gran club, con chicos muy bien preparados y con una cultura de trabajo espectacular. Eso es lo que quiero dejarle al Como».

    • Anuncios

  • QUIÉN EN SU LUGAR

    ¿A quién se podría elegir, pues, si esta despedida se hiciera realidad dentro de unos meses? En primer lugar, hay que esbozar un perfil del posible sucesor. Se necesita un entrenador en pleno ascenso, quizá joven, quizá extranjero. Se necesita, sobre todo, un perfil que siga lalínea de su predecesor, un «entrenador de juego», alguien que sepa dotar a su equipo de un juego fluido y sacar el máximo partido a los muchos jugadores de clase que han llegado a lo largo de los años a orillas del lago de Como.

    Es posible que Fábregas y la directiva sondeen el mercado de entrenadores en el extranjero, dada esa cierta «exotofilia» que ha caracterizado al Como. No nos sorprendería, por tanto, que el próximo entrenador llegara de la Premier League o de La Liga, que fuera quizá alguien con quien Cesc haya jugado o a quien conozca bien, un hombre de confianza a quien pasarle el testigo con tranquilidad.

    Hay tres pistas principales a seguir. La española, dado el canal preferencial que el club tiene, por ejemplo, con el Real Madrid y que llevaría a perfiles como Davide Ancelotti, el hijo de Carlo, ya sondeado en el pasado, o al propio Arbeloa que, aunque ahora lo está haciendo bien con los Blancos, difícilmente podría quedarse en el futuro. Otras opciones viables podrían ser la que apunta a Raúl o a entrenadores ya más consolidados como Iraola y Marcelino. En esta línea, por el momento solo quedan como candidatos de ensueño Xavi o Scaloni, campeón del mundo con Argentina, o —por qué no— uno de los mentores de Fábregas, ese Guardiola que parece estar llegando al final de su etapa en el City y que podría querer medirse por fin con esa Serie A que rozó, entre otras cosas, con el Brescia, que no está muy lejos de Como y al que suele volver a visitar.

    La segunda vía a seguir es la inglesa, también en sentido amplio. Son muchos los entrenadores de la Premier que podrían despertar el interés de esta directiva, compuesta también por grandes exjugadores del otro lado del Canal de la Mancha. Es difícil llegar a Amorim, aún bajo contrato con el Manchester United; más disponibles están, en cambio, Glasner, que dejará el Crystal Palace, Marco Silva del Fulham y Lampard, autor de una excelente temporada con el Coventry.

    Por último, los italianos. Los entrenadores que mejor podrían seguir los pasos de Fábregas, aunque con sus propias características y sus diferencias con el catalán, podrían ser tres que ahora están libres: Thiago Motta, De Zerbi y Maresca. Será una elección complicada —que incluso podría posponerse un año más—, pero sin duda el propio Fábregas tendrá que tomarla para hacer cada vez más realidad los sueños de grandeza del ya expequeño Como.

Serie A
Como crest
Como
COM
Pisa crest
Pisa
PIS
0