Al parecer, el seleccionador nacional de Austria, Ralf Rangnick, está considerando volver a la Bundesliga. Así lo revela un artículo publicado en Sport Bild.
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¿Se despide de Austria tras el Mundial? Al parecer, Ralf Rangnick se plantea un regreso espectacular
Por lo tanto, sigue sin estar claro si Rangnick renovará su contrato como seleccionador de la ÖFB, que expira tras el Mundial de 2026, o si aceptará otro reto. Aunque Rangnick habría recibido una oferta de renovación de la Federación Austriaca de Fútbol, el técnico de 67 años no tomará una decisión hasta después de los próximos partidos internacionales de finales de marzo, según se informa.
Según Sport Bild, aunque parece bastante descartado que Rangnick acepte un nuevo puesto como entrenador de un club, un regreso a la Bundesliga como director deportivo o un cargo en la Premier League serían opciones serias para el alemán. No se mencionan los clubes en los que Rangnick podría fichar.
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Ralf Rangnick llevó a Austria a dos grandes torneos consecutivos
Rangnick ya ha entrenado en la Bundesliga al VfB Stuttgart, al Hannover 96, al FC Schalke 04, al TSG Hoffenheim y al RB Leipzig. En el equipo sajón, también fue director deportivo de 2012 a 2019 y, posteriormente, trabajó durante un año más como director deportivo global en el universo Red Bull. El último puesto que ocupó Rangnick como entrenador de un club fue en el Manchester United, al que entrenó desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2022.
Inmediatamente después, Rangnick fichó por la ÖFB y se convirtió en seleccionador de Austria. Llevó a la república alpina a la Eurocopa 2024, donde, tras una sólida fase de grupos, alcanzó los octavos de final, que, sin embargo, perdió por 1-2 contra Turquía. El siguiente gran éxito fue la exitosa clasificación para el Mundial de 2026 como primeros de grupo; para Austria, se trata de su primera participación en un Mundial desde 1998.
En un grupo con Argentina, Argelia y Jordania, el objetivo mínimo de Austria es alcanzar la fase eliminatoria. A finales de marzo, el equipo de Rangnick tiene programados partidos amistosos contra Ghana y Corea del Sur, y a principios de junio se enfrentará a Túnez. El Mundial comenzará para la selección austriaca el 16 de junio con el partido inaugural contra Jordania.
Resumen de la trayectoria de Ralf Rangnick como entrenador y directivo
Periodo
Función
Club
1983 - 1985
Entrenador-jugador
Viktoria Backnang
1985 - 1987
Entrenador
VfB Stuttgart II
1987 - 1988
Entrenador-jugador
TSV Lippoldsweiler
1988 - 1990
Entrenador
SC Korb
1990 - 1992
Entrenador
VfB Stuttgart Sub-19
1992 - 1994
Coordinador deportivo
VfB Stuttgart Juvenil
Julio de 1995 - diciembre de 1996
Entrenador
SSV Reutlingen
Enero de 1997 - marzo de 1999
Entrenador
SSV Ulm
Mayo de 1999 - febrero de 2001
Entrenador
VfB Stuttgart
Julio de 2001 - marzo de 2004
Entrenador
Hannover 96
Septiembre de 2004 - diciembre de 2005
Entrenador
FC Schalke 04
Julio de 2006 - enero de 2011
Entrenador
TSG Hoffenheim
Marzo - septiembre de 2011
Entrenador
FC Schalke 04
2012 - 2015
Director deportivo
RB Salzburgo
2012 - 2019
Director deportivo
RB Leipzig
2015 - 2016
Entrenador
RB Leipzig
2018 - 2019
Entrenador
RB Leipzig
2019 - 2020
Director deportivo global
RB Leipzig / RB Nueva York / RB Bragantino
Julio - noviembre de 2021
Director general de fútbol profesional
Lok Moscú
Diciembre de 2021 - mayo de 2022
Entrenador
Manchester United
desde junio de 2022
Entrenador
Austria