¿Se desmorona el Manchester City? Los fantasmas de viejas luchas por el título amenazan su dominante temporada en la WSL

Tras semanas sin mostrar presión, han surgido grietas en las Cityzens, que buscan su primer título de la WSL desde 2016. La ventaja de 11 puntos se ha reducido a ocho, con el Arsenal segundo a dos partidos menos. Las Gunners, además, están en racha y pueden ser el primer equipo inglés en llegar a dos finales seguidas de la Liga de Campeones femenina.

El título sigue en manos del City y su calendario parece favorable: este fin de semana recibe al antepenúltimo, el Liverpool, y cerrará la temporada en casa del penúltimo, el West Ham, el 16 de mayo. Pero club y jugadoras ya vivieron situaciones similares. ¿Las perseguirán otra vez los fantasmas de finales perdidas? ¿O el City exorcizará sus demonios y cruzará la meta, acabando con 10 años de espera por su segundo título de la WSL?