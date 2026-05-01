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Ameé Ruszkai

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¿Se desmorona el Manchester City? Los fantasmas de viejas luchas por el título amenazan su dominante temporada en la WSL

WSL Serie Primavera
Manchester City Women
A. Jeglertz
Women's football
FEATURES
Manchester City Women vs Liverpool FC Women

Durante semanas, el título de la Superliga Femenina pareció cosa juzgada. A finales de enero, el Manchester City tenía nueve puntos de ventaja. Una semana después goleó 5-1 al campeón, el Chelsea, y su margen subió a 11 puntos. Parecía decidido, ¿no? Sin embargo, aunque al City solo le quedan dos partidos, todo se jugará en la última jornada.

Tras semanas sin mostrar presión, han surgido grietas en las Cityzens, que buscan su primer título de la WSL desde 2016. La ventaja de 11 puntos se ha reducido a ocho, con el Arsenal segundo a dos partidos menos. Las Gunners, además, están en racha y pueden ser el primer equipo inglés en llegar a dos finales seguidas de la Liga de Campeones femenina.

El título sigue en manos del City y su calendario parece favorable: este fin de semana recibe al antepenúltimo, el Liverpool, y cerrará la temporada en casa del penúltimo, el West Ham, el 16 de mayo. Pero club y jugadoras ya vivieron situaciones similares. ¿Las perseguirán otra vez los fantasmas de finales perdidas? ¿O el City exorcizará sus demonios y cruzará la meta, acabando con 10 años de espera por su segundo título de la WSL?

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Posición dominante

    Pocos esperaban este desenlace. Tras golear al Chelsea, el City perdió 1-0 ante el Arsenal a principios de febrero, su primer tropiezo liguero desde la jornada inicial, cuando cayó 2-1 en Stamford Bridge ante el vigente campeón de Europa. El Arsenal, pese a su lento arranque liguero, es un equipo fantástico y la derrota se aceptó sin alarma.

    En marzo empataron 0-0 con Aston Villa, pero su ventaja en la tabla parecía suficiente. Luego vencieron 5-2 al Tottenham y 3-0 al United, confirmando su candidatura al título.

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  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    Cómo lidiar con la presión

    El equipo rojo de Mánchester mostró cara de campeón. El United apenas existió y, tras dos tropiezos, el resultado reavivó la lucha por el título. La ventaja volvió a ser de 11 puntos y, tras el partido, las preguntas a Jeglertz se centraron en cómo gestionaban la presión.

    «No creo que sea excesiva, porque somos muy abiertos al respecto», respondió en su rueda de prensa en Old Trafford. «Claro que hay presión, pero lo hemos hablado: es natural y seguimos haciendo lo que hemos acordado. Seguimos haciendo lo que se nos da bien en el campo.

    Si la gestionas bien y sientes que te rodean grandes jugadores, resulta más sencillo. Eso hacemos: hablamos cuando toca y, aun así, seguimos rindiendo. Saber gestionarla cuenta».

  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    Un tropiezo inesperado

    Sin embargo, esa capacidad se pondrá a prueba tras la sorpresiva derrota 3-2 ante el Brighton el pasado fin de semana.

    Dario Vidosic dirige un proyecto ambicioso en la costa sur que ha llevado a sus Seagulls a las semifinales de la FA Cup, donde el fin de semana se medirán al Liverpool tras eliminar al Arsenal. Sin embargo, su irregularidad en la WSL les ha costado las seis derrotas ante los cinco primeros antes de recibir al City.

    Por eso pocos esperaban que rompieran esa racha venciendo al líder en un duelo de cinco goles.

  • Alex Greenwood Man City Women 2025-26Getty Images

    Problemas y puntos débiles

    El partido evidenció problemas defensivos: Alex Greenwood actuó como lateral izquierdo, fuera de su posición, y Leila Ouahabi, con contrato hasta verano, sigue marginada en su demarcación. El buen nivel del City y la adaptación de Greenwood habían disimulado esta debilidad, pero el Brighton aprovechó que la inglesa no estaba en su posición ideal y que el centro de la defensa, pese a mostrarse seguro, se resintió sin ella.

    La ausencia de Vivianne Miedema, aún de baja por motivos personales, también pesó en las líderes. No hay fecha para su regreso, y se desconoce su papel en los dos partidos que quedan. Su entendimiento con la máxima goleadora, Khadija Shaw, ha sido clave, y los rumores sobre la salida de esta última complican aún más el futuro. Los aficionados ven con angustia cómo su equipo lucha por un título que se resiste desde hace una década.

  • Man City Women 2023-24Getty Images

    Ya lo había tirado antes

    A estas alturas, sería una sorpresa que el City no levantara el trofeo a mediados de mayo. Sigue líder con seis puntos de ventaja y una diferencia de goles muy superior a la del segundo, el Chelsea. El Arsenal, tercero a ocho puntos con dos partidos menos, es su mayor amenaza.

    Por tanto, el título depende solo del City. Si vencen en sus dos últimos duelos, ante Liverpool y West Ham, se coronarán campeones. Aun así, algunos seguidores recuerdan con inquietud lo ocurrido hace dos años: el City contaba con nueve puntos de ventaja sobre el Chelsea a falta de dos jornadas, pero una derrota en casa ante el Arsenal reabrió la lucha.

    Poco después, los Blues golearon 8-0 al Bristol City y recortaron la ventaja a seis puntos, igualando la diferencia de goles del City. A mitad de semana vencieron 2-0 al Tottenham en el partido aplazado y se colocaron líderes por diferencia de goles. Finalmente, un 6-0 al Manchester United les dio el título, pese al 2-1 del City sobre Aston Villa.

  • Kerolin Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Exorcizar demonios

    Para el City, perder el título desde esta posición sería aún más doloroso. Jeglertz no estaba aquí entonces y gran parte de la plantilla es nueva, pero diez jugadores que sufrieron la decepción de 2024 aún permanecen y harán lo imposible para evitar repetirla.

    Una victoria sobre el Liverpool este fin de semana calmaría los ánimos. Los Reds son mejores de lo que indica su posición en la tabla: arrancaron la WSL con 11 partidos sin ganar, pero un buen mercado de invierno les permitió enderezar el rumbo. Desde entonces han ganado cuatro de ocho y alcanzaron las semifinales de la FA Cup, y el técnico Gareth Taylor, despedido por el City en marzo pasado, tendrá motivos extra para brillar.

    Sin embargo, este City es especial: bien entrenado, bien organizado y repleto de talento capaz de decidir. Tras las dudas externas sobre su lucha por el título, las líderes pueden callarlas el domingo con una respuesta que demuestre por qué merecen el trofeo de la WSL.

    Responder a la presión es lo que marca a los campeones, y este fin de semana el City debe demostrarlo.

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