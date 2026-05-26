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¿Se debilita ahora el 1. FC Köln? Un club de la Premier League presenta al equipo de la Bundesliga una nueva y lucrativa oferta por Said El-Mala
Según estas informaciones, la oferta por El Mala incluiría 40 millones de euros fijos más cinco millones en bonificaciones fáciles de alcanzar. En total, el Colonia podría ingresar 45 millones de euros si acepta la oferta. El club había pedido inicialmente 50 millones por este jugador en pleno ascenso.
Ahora percibiría casi esa cifra, más un 15 % de una futura venta del joven de 19 años, según Bild.
El director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, confirmó que tienen una oferta, aunque sin dar detalles: «Hay que preguntarse cómo lo valoran más allá de los datos y si están dispuestos a pagar lo que pide el 1. FC Köln. Muchos clubes lo quieren, no solo de Inglaterra».
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El Brighton & Hove Albion también mostró interés por El Mala.
El Brighton & Hove Albion, rival del Brentford, mostró interés en El Mala y planeaba ofrecer 35 millones de euros, pero la propuesta no se concretó y las negociaciones se alargaron.
Para evitar largas negociaciones, la oferta del Brentford incluye un plazo límite: si en los próximos días no hay acuerdo, el club londinense se retirará y buscará otras opciones. Por eso podría anunciarse un acuerdo inminente.
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El Mala no irá al Mundial
Últimamente se ha relacionado a El Mala con el Chelsea FC, el Newcastle United y, sobre todo, con el FC Bayern de Múnich. En la última jornada de la Bundesliga, en Múnich, mostró su potencial: aunque su equipo perdió 1-5, marcó un golazo tras una jugada individual.
Esta temporada ha marcado 13 goles y dado cinco asistencias en 34 partidos de Bundesliga. Aun así, Julian Nagelsmann no lo incluyó en la lista para el Mundial, aunque lo elogió públicamente al presentar la plantilla.