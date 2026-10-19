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«¡Se dan todos los ingredientes!»: Vitinha lanza un pronóstico ilusionante antes del partido entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona
Vitinha espera con ganas el duelo de pesos pesados ante el Barcelona
El centrocampista del Paris Saint-Germain Vitinha expresó su enorme entusiasmo ante el partido de la tercera jornada de la Champions League que enfrentará a su equipo con el FC Barcelona en el Parque de los Príncipes. Ambos gigantes europeos llegan al encuentro con un pleno de victorias en la fase de liga de esta temporada.
El PSG afronta el partido tras lograr victorias destacadas, entre ellas un 4-2 en el campo del Manchester City y un triunfo por 3-1 ante el Estrasburgo tras remontar.
Vitinha destacó las ganas de la plantilla de medirse a otro gigante europeo en casa.
- AFP
Una estrella portuguesa augura una batalla táctica de alta intensidad
En declaraciones previas al partido, Vitinha destacó que ambos equipos comparten filosofías futbolísticas idénticas, basadas en la posesión y la presión intensa. «Hemos conseguido dos grandes victorias... Ahora tenemos otro gran partido que todos esperamos con ganas. Es un placer participar», afirmó Vitinha.
«Creo que se dan todos los ingredientes para que sea uno de los grandes partidos».
«No sabemos qué pasará, pero son dos equipos con futbolistas brillantes», añadió el centrocampista. «Ambos equipos quieren tener el balón en todo momento y presionarán cuando no lo tengan».
Luis Enrique respalda la valoración de Vitinha del PSG como una «máquina»
El entrenador del PSG, Luis Enrique, coincidió con Vitinha y subrayó la importancia emocional de enfrentarse a su antiguo club, al que llevó a un triplete histórico en 2015. «Será un partido igualado porque ambos equipos tienen mucha calidad individual», señaló Luis Enrique.
«Jugar en casa marca la diferencia para nosotros; aquí somos mucho más fuertes».
«Somos una máquina: eso es lo que pienso cuando veo presionar a nuestros jugadores», afirmó el técnico español, que elogió el incansable esfuerzo de su equipo.
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Los campeones de Francia, invictos, buscan una racha que iguale el récord
El PSG llega al encuentro invicto en sus últimos 12 partidos de la Champions League, a solo uno de igualar su récord histórico como club de 13.
Con los exintegrantes del Barcelona Ousmane Dembele, Ferran Torres y Dro Fernandez como aliciente añadido, el partido en el Parque de los Príncipes promete emociones fuertes.
Vitinha y sus compañeros buscarán tres puntos vitales para mantener impecable su trayectoria europea.
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