Se da a conocer la postura del Chelsea respecto al posible despido del asediado Liam Rosenior tras la humillante derrota ante el Everton

Sin embargo, no se considera que Rosenior corra un riesgo inmediato de perder su puesto. Fabrizio Romano ha declarado, en una actualización de su canal de YouTube: «El mensaje que me ha llegado del Chelsea es que no hay ningún cambio inminente en el caso de Liam Rosenior, y que siguen apoyándole. Esta no es una plantilla construida a su medida, por lo que hay que tener en cuenta algunos aspectos a la hora de juzgarle. Quieren estar en la Liga de Campeones la próxima temporada».

Esa es una postura respaldada por BBC Sport, que apunta a que Rosenior completará la temporada con el objetivo de terminar entre los cinco primeros y conseguir el pase a la Liga de Campeones la próxima temporada. Afirman que: «La clasificación para la competición es la forma más importante que tiene un gran club de mejorar sus resultados económicos. Los ingresos por derechos televisivos, premios y taquilla son mucho mayores que los generados en la Europa League o la Conference League.

«Es especialmente importante para el Chelsea, que sigue sin tener un patrocinador a largo plazo en la parte delantera de la camiseta y cuyo estadio, Stamford Bridge, va a la zaga de los recintos más grandes y modernos que utilizan muchos de sus rivales de liga.

«Por todas estas razones, antes de la temporada, el principal objetivo del club para el exentrenador Maresca era clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. Y para Rosenior, de quien se esperaba que aportara estabilidad, esa sigue siendo la expectativa».